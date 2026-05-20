Johan Derksen haalde dinsdag de woede op de hals van Dick Advocaat door snoeihard naar hem uit te halen in Vandaag Inside. Een dag later heeft presentator Wilfred Genee met de bondscoach van Curaçao gesproken en wordt het voorgelegd aan Derksen. Maar 'De Snor' wil zijn worden zeker niet terugnemen. "Ik heb daar lak aan."

Johan Derksen is lekker bezig op Curaçao. Eerst zorgde hij al voor verbijstering door een zeer pijnlijke uitspraak over misbruik van vrouwen, om vervolgens Dick Advocaat volledig met de grond gelijk te maken. Vooral zijn uitspraken over de gezondheid van de dochter van Advocaat vielen niet in goede aarde. Maar terugkomen op die woorden is het laatste wat De Snor zal doen.

'Daar heb ik lak aan'

In de woensdaguitzending van Vandaag Inside wordt het incident van een dag eerder besproken. "Ik kreeg net voor de uitzending ook nog iemand aan de lijn, Dick Advocaat. Die was ook niet zo blij met gisteren", begint presentator Wilfred Genee. De immer norse Derksen hoeft daar niks van te weten. "Daar heb ik lak aan."

Als Genee vervolgens vertelt dat vooral de opmerking over de dochter van Advocaat pijnlijk was voor de familie, blijft Derksen stellig. "Dan moet je het niet meteen in het sentimentele trekken. De tweede keer waren de medische problemen serieus, maar de eerste keer niet."

'Verderflijke houding'

" Maar als hij dan twee keer weggaat en iemand die lost zijn probleem op door erin te stappen, dan moet je niet via de achterdeur weer binnenkomen", vervolgt de 77-jarige televisiepersoonlijkheid. "Dan had hij nee moeten zeggen. Ik heb gisteren met de baas van Corendon daar lang over gesproken. Die zegt dit verdient niet de schoonheidsprijs, wat we gedaan hebben, maar het kon niet anders in het belang van Curaçao."

"Als Dick nou zo'n grote jongen is, had hij het op de persconferentie moeten zeggen", meent Derksen, die verwijst naar het feit dat Advocaat geen vragen meer beantwoord over de casus rond Fred Rutten. Als er één iets duidelijk is geworden, is dat het feit dat Derksen nog altijd achter zijn woorden staat. "Ik trek geen woord terug van wat ik gisteren gezegd heb. Ik vind het een verderfelijke houding van Dick Advocaat."

