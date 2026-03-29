Jiri Lehecka staat voor de grootste wedstrijd uit zijn carrière. De 24-jarige Tsjech bereikte de finale van de Miami Open, waarin hij het opneemt tegen Jannik Sinner. In Miami wordt hij daarbij gesteund door zijn vriendin, die ook buiten de baan de nodige aandacht trekt dankzij haar bijzondere familie.

De Tsjech beleeft een sterke week in Florida en plaatste zich voor het eerst in zijn loopbaan voor de finale van een ATP 1000-toernooi. In de halve finale rekende hij overtuigend af met de Fransman Arthur Fils, waarmee hij opnieuw onderstreepte dat hij klaar is voor de volgende stap richting de top 10 van de wereld.

Populaire vriendin

Op de tribune kan Lehecka rekenen op de steun van Lucie Neumannová. De 24-jarige Tsjechische doet zelf aan hardlopen en neemt deel aan de populaire fitnesscompetitie HYROX, terwijl ze daarnaast een flinke achterban heeft opgebouwd als influencer.

Via haar social media deelt ze regelmatig beelden van haar trainingen, wedstrijden en dagelijkse leven. In Miami is ze nadrukkelijk aanwezig om haar partner van dichtbij aan te moedigen en zijn bijzondere week mee te beleven.

Sportieve familie

Wat haar zo bijzonder maakt, is haar familie. Neumannová is namelijk de dochter van Katerina Neumannová, een absolute sportlegende in Tsjechië. Ze veroverde olympisch goud op de 30 kilometer vrije stijl tijdens de Winterspelen van 2006 en behoort tot de succesvolste langlaufsters uit haar generatie. Daarnaast pakte ze meerdere wereldtitels en stond ze jarenlang aan de absolute top van haar sport.

Daarmee schreef ze geschiedenis voor haar land, want Neumannová was een van de eerste Tsjechische sporters die zowel op de Winter- als Zomerspelen actief was. In 1996 verscheen ze namelijk ook aan de start bij het mountainbiken op de Olympische Spelen in Atlanta, waarmee ze haar status als sporticoon verder onderstreepte. Die sportieve genen lijkt ze dus ook te hebben doorgegeven aan dochter Lucie.

i Katerina Neumannová behoort tot de succesvolste langlaufsters uit haar generatie. ©Getty Images

Miami Open

Lehecka hoopt zijn indrukwekkende week in Miami nu te bekronen met de grootste titel uit zijn carrière. In de finale wacht met Sinner echter een tegenstander van absolute wereldklasse. De Italiaan is momenteel de nummer twee van de wereld en verkeert in uitstekende vorm. Hij kan in Miami bovendien de zogeheten ‘Sunshine Double’ voltooien, nadat hij eerder al het toernooi van Indian Wells op zijn naam schreef.