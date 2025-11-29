Topsporters krijgen vaak kansen die niet veel mensen krijgen. Onze eigen koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken bijvoorbeeld regelmatig sporters tijdens hun prestaties en steken ze vaak een hart onder de riem. Maar het kan nog mooier, ondervond topatleet Eliud Kipchoge dit weekend.

Koning Vajiralongkorn van Thailand heeft een bijzonder cadeau gekregen. De vorst kreeg uit handen van de Keniaanse langeafstandsloper Eliud Kipchoge nieuwe hardloopschoenen en een trainingspak.

'Een eer'

Het Thaise hof deelt via sociale media beelden van de ontmoeting. Ook Kipchoge heeft foto's op Instagram gezet. Hij noemt het een "eer" dat hij de koning en zijn echtgenote koningin Suthida mocht ontmoeten. De sporter sloot zich daarna aan bij een ceremonie om de vorige maand overleden koningin-moeder Sirikit te eren.

'Wat me hier het meest raakt...'

Kipchoge is in Thailand om dit weekeinde een halve marathon te rennen. "Wat me hier het meest raakt, is de oprechte vriendelijkheid van de mensen en de manier waarop Thailand me nooit als een bezoeker behandelt", zegt hij over het land. "Jullie verwelkomen me als een vriend." De officiële overhandiging van het cadeau werd in een opvallende kledingstijl gedaan. Terwijl de Thaise koning chique was gekleed, had de marathonloper blitse hardloopschoenen van Nike aan. Vooral de felgroene zolen staken hard af tegen de zakelijke kledij.

Grootse atleet

De 41-jarige Keniaan is één van de grootste marathonlopers aller tijden. Hij werd in 2019 de eerste man ooit die de ruim 42 kilometer lange afstand onder de twee uur liep. Hij was tot 2023 ook nog de wereldrecordhouder op de marathon. Hij werd nummer 1 van de wereld en was in een vorig leven ook succesvol op de 5000 meter op de atletiekbaan. Op de Spelen in Athene (2004) en Peking (2008) won hij nog brons en zilver op die afstand. Op de Olympische Spelen van 2016 (Rio de Janeiro) en 2020 (Tokio) won hij goud op de marathon.

