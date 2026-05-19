Max Verstappen kan inmiddels ruim een jaar genieten van dochter Lily. Dat moet dan gebeuren buiten de drukke Formule 1-kalender. Onlangs toog Verstappen samen met vriendin Kelly Piquet en hun kind naar het eiland Saint-Barthélemy. Schattige foto's daarvan deelde het Braziliaanse model gretig op sociale media.

Verstappen racete begin mei voor het laatst in de Formule 1. Dat was bij de Grand Prix van Miami. Daar werd hij aangemoedigd door zijn vriendin en dochter, maar ook door zijn zusje Victoria en diens kinderen. Gelijk daarna vloog het gezin van Verstappen door naar het eiland in de Caraïbische Zee vlak onder Sint-Maarten.

Daar genoot de familie van wat kostbare tijd samen, want dat komt niet vaak voor. "Ik wou dat ik de tijd kon bevriezen", zette Piquet vorige week al bij een van de foto's die ze op haar Instagram Story deelde. Nu volgt een hele fotoreeks met speciale aandacht voor Lily.

'Kleine koningin' Lily Verstappen

Op Instagram plaatst Piquet een galerij met twintig beelden van het gezinsuitje. "(Lily's) St. Barths 2026", staat erbij geschreven. De eenjarige dochter van Verstappen geniet ook de hoofdrol op veel foto's en video's. Piquet wil wel nog wat privacy houden voor de kleine, haar gezicht is immers bedekt met een wit hartje of niet in beeld gebracht.

Ook is te zien hoe Verstappen gretig kust en knuffelt met zijn eenjarige dochter, op een van de video's heeft hij haar lopend op de arm. In de reacties regent het complimenten voor mama Piquet. "Hartverwarmend, zo blij voor jou", schrijft iemand. "Onze kleine koningin", laat een ander weten. Ook wordt het een "prachtige familie" genoemd.

Blik weer op F1

Voor Verstappen kwam afgelopen weekeinde een droom uit, hij deed mee aan de 24 uur van de Nürburgring. De Mercedes-AMG GT3 van Team Verstappen lag op de leidende positie toen het te maken kreeg met technische problemen. Verstappen werd uiteindelijk 38e, nadat hij in de eerste 21 uur indruk had gemaakt met een paar uitstekende stints, waarin hij meerdere keren de leiding veroverde.

Nu gaat de blik weer op F1. Verstappen kan nu nog wat daagjes samen zijn met zijn gezin voordat hij naar Montreál verkast. Daar vindt aanstaande zondag de GP van Canada plaats. De Nederlander staat na vier races op de zevende plek in de WK-stand.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover