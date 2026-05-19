Het zijn moeilijke tijden voor Heather Bergsma-Richardson, de vrouw van topschaatser Jorrit Bergsma. Deze week staat de Amerikaanse voormalig wereldkampioene stil bij het grote verlies van haar moeder. "Ik mis onze gesprekken."

Bergsma-Richardson trouwde in 2015 met de Nederlander in het Amerikaanse High Point, North Carolina. De twee leerden elkaar uiteraard in de schaatswereld kennen. Bergsma was succesvol als langebaan- en marathonschaatser, Richardson was vooral sterk op de kortere afstanden. Uiteindelijk verhuisde de Amerikaanse voor haar man naar Nederland, later kregen ze twee kinderen: zoon Brent en dochter Barbara Jean.

Toch duurde het even voordat Bergsma zijn schoonfamilie had overtuigd. In een interview met Schaatsen.nl zei hij dat Richardsons moeder "geen fan" van hem was. "Maar toen ze je beter leerde kennen was het goed. Ze zag dat je een goede jongen bent en lief voor me was."

Overleden moeder

Pat Richardson kwam vorig jaar mei te overlijden. Daar staat Bergsma-Richardson deze week bij stil. Dat doet ze met een reeks foto's op Instagram en een emotionele tekst. "Mam, ik mis je. Ik ben de tel kwijtgeraakt van het aantal keren dat ik naar mijn telefoon grijp en dan ineens met de realiteit geconfronteerd word. Ik mis onze gesprekken, je bemoedigende woorden en je knuffels. Ik ben zo blij dat ik jouw dochter mag zijn", schrijft ze.

"Ik zie zoveel van jou terug in je kleinkinderen; zij herinneren me eraan dat je er nog steeds bent. Voor altijd in ons hart, tot we elkaar weerzien", vertelt ze met een rood hartje. Ze sluit af met: "Ik hou van je."

Rijke schaatscarrière

Richardson-Bergsma zag haar man twee keer olympisch kampioen worden, waarvan de laatste keer onlangs in Milaan. Zelf stopte ze na de geboorte van haar eerste kind. De Amerikaanse won brons op de Olympische Winterspelen van PyeongChang in 2018, ook werd ze drie keer wereldkampioen op de WK afstanden.

Die verdiensten zorgden ervoor dat Bergsma-Richardson onlangs opgenomen werd in de North Carolina Sports Hall of Fame. De 40-jarige Bergsma, die nog zeker een seizoen doorgaat, vloog naar de Verenigde Staten om bij het speciale moment van zijn vrouw te zijn.

