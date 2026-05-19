Ex-topdarter Vincent van der Voort is maandag 18 mei voor het eerst opa geworden. Zijn zoon Kevin en zijn partner bevielen van hun eerste kindje. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door vertelt Van der Voort senior over het mooie moment.

"Welkom bij een nieuwe aflevering, opa", opent presentator Damian Vlottes de uitzending van dinsdag 19 mei (die op maandag is opgenomen en dinsdag vanaf 16.00 uur te beluisteren is). "Ja ja", reageert Van der Voort enthousiast. "Ik ben vanochtend opa geworden, alles is goed gegaan. Geweldig natuurlijk, mooi om mee te maken", zegt de inmiddels vijftig jarige ex-profdarter.

'Onbeleefd jochie'

Zoon Kevin heeft zijn eigen zoontje Milo genoemd. "Milo van der Voort, dat is het geworden. De nieuwe aanwinst. Dat maakt me uiteraard trots", vertelt opa Vincent. Daarna schiet hij weer in zijn kenmerkende modus. "Het is wel een onbeleefd jochie", grapt hij. "Ten eerste haalt hij mij uit mijn slaap. Ten tweede reageert hij gewoon nergens op. Hij doet echt waar hij zelf zin in heeft. Er is nog werk aan de winkel."

Van der Voort is blij dat alles goed is gegaan tijdens de bevalling en dat ook de vriendin van zijn zoon het goed maakt. "Dat is natuurlijk echt het allerbelangrijkst. Af en toe denk je er toch over na, wat er ook allemaal mis kan gaan. Ze was ook een week over tijd, dus dan ben je gewoon blij dat alles goed is gegaan." Hij grapt vervolgens dat het duidelijk een kind van z'n zoon is. "Als hij te laat komt, dan weet je genoeg", grinnikt 'opa'.

Carrière Vincent van der Voort

Van der Voort behoorde jarenlang tot de top van het Nederlandse en internationale darts. Eind 2024 nam hij een pauze, omdat hij het fysiek en mentaal niet meer trok. Zijn lichaam liet hem steeds meer in de steek en privé kreeg hij te maken met het overlijden van zijn zus. Het vuurtje van het darts werd tijdens de pauze niet meer aangewakkerd en dus besloot hij op 50-jarige leeftijd definitief te stoppen. Hij is samen met Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en recent Wessel Nijman nog altijd de enige Nederlander die een Euro Tour heeft gewonnen.

Sinds zijn stoppen maakt hij wekelijks de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door met presentator Damian Vlottes. Ook schuift hij geregeld aan als analist bij Viaplay.

