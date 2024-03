Britse sportwereld spreekt massaal steun uit voor prinses Catherine Middleton

De Britse prinses Catherine Middleton (42) heeft kanker en ondergaat daarvoor chemotherapie. Dat heeft de vrouw van kroonprins William vrijdag in een videoboodschap verklaard. De Britse sportwereld spreekt massaal zijn steun uit aan de Prinses van Wales.

Kate, zoals ze ook wordt genoemd, heeft niet verteld aan welke vorm van kanker ze lijdt. Toen ze in januari 2014 bijna twee weken in een Londens ziekenhuis lag na een buikoperatie, waren er veel geruchten over waarom die ingreep nodig was. De prinses zelf wist toen trouwens nog niet dat ze kanker had.

Voetbalbond FA

Diverse bekende (ex)sporters en sportieve instituten in Groot-Brittannië laten via social media weten dat ze Middleton een snel herstel wensen. Middleton staat bekend als liefhebber van tennis. Ze is regelmatig te zien bij het grandslamtoernooi Wimbledon te Londen. WImbledon is dan ook een van de evenementen vanwaaruit steun wordt geuit. Ook Gary Lineker (oud-international van het Engelse team en nu presentator van Match of the Day), de voetbalbond FA, de Engelse bondscoach Gareth Southgate, hockeyspeelster Sam Quek, voormalig voetbalster Eni Aluko en de rugbybond laten van zich horen met warme woorden.

Kate Middleton en de sportwereld

Middleton houdt ook veel van zeilen. Ze heeft aan enkele wedstrijden deelgenomen met als doel om geld in te zamelen voor goede doelen. Daarnaast heeft ze het programma Coach Core opgezet, samen met William en zijn broer Harry. Het doel daarvan is om mensen die interesse hebben in een loopbaan als coach een zetje in de rug te geven. Ook is ze door enkele sportbonden aangewezen als ambassadeur, zoals door de rugbybond.