Wie het WK darts volgt, ziet ze vaak verschijnen: de danseressen die hun moves laten zijn tijdens de opkomst van de darters. Een van deze cheerleaders blijkt een bekende realityster te zijn.

Het gaat hier om Lacey Edwards. De 29-jarige Britse deed in 2022 mee aan het programma Love Island. Dat is een reality-datingprogramma waarin een groep van vrijgezellen samen in een luxe villa woont. Hierbij hebben ze één doel: een koppel vormen met iemand om daardoor in het spel te blijven.

Van korte duur

Het avontuur van Edwards in de show duurde echter niet lang. Het koppel dat ze vormde met Deji Adeniyi werd na vier dagen al weggestemd, omdat de andere deelnemers hen als het minst bij elkaar passende duo zagen.

Ondanks dat haar avontuur van korte duur was, heeft ze er wel van genoten: "Ik heb echt, echt genoten van mijn tijd in de villa. het was zeker kort maar krachtig", zo vertelde ze erover aan The Sun.

Debuut op WK darts

Twee jaar later verscheen ze weer op de beeldschermen van de tv-kijker. Toen maakte ze haar dansdebuut in Ally Pally tijdens het WK van 2024.

De bazen van de PDC waren duidelijk onder de indruk van haar moves, want ze werd uitgenodigd om ook dit jaar met de pompons in de handen te dansen. Ze is nu dan ook lid van de officiële PDC Darts Dancers-groep.

Pilates

Los van het darten en haar andere werkzaamheden als professionele danseres werkt Lacey als flexibiliteitscoach en pilates-instructeur. Op Instagram, waar ze meer dan 36.000 volgers heeft, deelt ze regelmatig kiekjes van haar trainingen, dansoptredens, vakanties en dates met haar vriend James.

WK darts bij Sportnieuws.nl

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.