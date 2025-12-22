Luke Littler is een blij man op het WK darts. Hij bereikte zelf makkelijk de derde ronde en zag een grote concurrent in zijn deel van het schema uitvallen. Gerwyn Price werd door de Nederlander Wesley Plaisier op een oorwassing getrakteerd. 'Barney-beul' Stefan Bellmont moest tegen Damon Heta wél zijn hoofd buigen. Check hieronder alle hoogtepunten van de avondsessie van 21 december.

Damon Heta - Stefan Bellmont 3-2

Damon Heta was verre van goed en overtuigend, maar toch voorkwam de Australiër dat hij als geplaatste speler het veld moest ruimen. Stefan Bellmont, die in de eerste ronde Raymond van Barneveld uit het WK knikkerde, kreeg kansen zat tegen Heta. Toch vloog hij er na een marathonpartij uit, waardoor Heta in de derde ronde staat en daarin Rob Cross treft.

Luke Littler - David Davies 3-0

David Davies gaf Luke Littler onverwachts veel tegenstand in de eerste set van de wedstrijd, maar na gemiste setpijlen was hij het even helemaal kwijt en kwam het niet meer goed. Littler worstelde zich langs de Welshman en staat in de derde ronde tegen Mensur Suljovic.

Gerwyn Price - Wesley Plaisier 0-3

Ja je leest het goed, Wesley Plaisier heeft Gerwyn Price uit het toernooi gegooid. De outsider voor de wereldtitel was kansloos tegen de Nederlander. Lees hieronder het heroïsche verhaal van Plaisier.

Martin Schindler - Keane Barry 3-0

Martin Schindler deed tegenstander Keane Barry in de tweede set erg veel pijn. De Ier kwam met 2-0 in legs voor en zette zichzelf in de beslissende vijfde leg op 40 weg. Schindler gooide echter 118 uit en kwam daarmee met veel gejuich op een 2-0 voorsprong in sets. In de derde set leek Barry weer terug te klauteren, maar kreeg hij richting een dubbel een bounce-out. Daardoor kon hij niet finishen en verloor hij ook de derde set op het nippertje. Schindler meldt zich in de derde ronde voor een partij tegen Ryan Searle.

118 FROM SCHINDLER!



It's brilliant from Schindler, as he recovers from 2-0 down in that set to pinch it and lead by two sets to love.



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R2 pic.twitter.com/64Kgwl8S0D — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2025

