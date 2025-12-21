Mensur Suljovic heeft geïrriteerd gereageerd op de beschuldigingen van zijn tegenstander Joe Cullen op het WK darts. De Oostenrijkse darter behaalde op geheel eigen wijze de derde ronde in Ally Pally en haalde na afloop zijn gram richting de Engelsman, die hem van vals spel had beticht. "Wat is zijn probleem?!", reageerde Suljovic.

Suljovic staat erom bekend een trage darter te zijn, maar tegen Cullen deed hij zondagmiddag er nog veel meer aan om de Engelsman uit zijn spel te halen. Door uitgebreid te juichen en vieren na elke leg, werd het spel flink vertraagd. Het kwam Suljovic zelfs op een berisping van de scheidsrechter te staan en Cullen was na afloop furieus. Op sociale media haalde hij hard uit naar de volgens hem valsspelende Suljovic. De Oostenrijker kon daar zelf niets mee, zei hij na afloop in de persconferentie.

'Wat is zijn probleem?!'

"Wat is zijn probleem?!", vroeg hij zich geïrriteerd af na vragen van de journalisten in Engeland. "Ik miste ook dubbels, ik heb nog nooit dingen gedaan die niet mogen. Misschien dat ik een beetje uit m'n bol ging met de fans en feestvieren. Ik vind Joe Cullen een aardige gozer, maar dit... Ik heb niet langzaam gespeeld. Ik haalde gewoon mijn pijlen uit het bord en ging weer weg. Ik heb nooit geprovoceerd, ik doe het voor mijn eigen spel. Ik doe dit niet tegen hem. Sorry Joe, ik hou van je, maar hier ben ik het niet mee eens."

Absoluut geen excuses

Suljovic benadrukt dat hij Cullen geen excuses gaat aanbieden. "Misschien voor de scheidsrechter, maar ik zal nooit sorry zeggen tegen Cullen. Elke speler speelt zijn eigen spel en ik heb nooit iets verkeerds gedaan." Hij gaat zijn gedrag ook niet aanpassen richting Littler. "Ik hoop dat de zaal uit Oostenrijkers en Duitsers gaat bestaan. Dan voel ik me thuis en heeft Littler geen schijn van kans", maakte hij er nog een grapje van."

