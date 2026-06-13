Wilfred Genee is een bezige bij. Hij presenteert op televisie en radio, heeft een eigen podcast en maakt muziek. Het scheelde niet veel of hij was ook nog eens directeur bij een groot bedrijf geworden. "Het zag er anders uit dan we hadden afgesproken."

Bijna alles wat Genee aanraakt, verandert in goud. Op één ding na. Een paar jaar geleden zou hij gevraagd zijn als CEO van de JHB Group. "Ik zou de opvolger worden van Hans Brus. Dat ging op het laatste moment niet door. Laten we niet in details treden, we kwamen er niet meer uit", vertelt Genee in De Dutch Dragons.

"Hans en ik waren redelijk bevriend geraakt. Hij zei: 'Jij kunt meer dan alleen maar wat praten uit je nek. Volgens mij kun je ook best goed ondernemen.'" Die uitspraak zorgt voor verbazing aan tafel. "Dan zou je dus vlak na je veertigste ineens CEO worden van een bedrijf, zonder enige ervaring?", vraagt iemand.

Beoogde samenwerking Wilfred Genee loopt stuk

"Ik zou het ernaast doen", reageert Genee, die het al druk heeft met onder meer Vandaag Inside en zijn eigen radioprogramma. "O, echt?", klinkt het verbaasd. "Ik zou gewoon blijven presenteren. Maar goed, daar ging onze onderlinge verstandhouding ook een beetje mis, denk ik. Het zag er uiteindelijk toch anders uit dan we hadden afgesproken", blikt Genee terug.

"CEO zijn van zo’n bedrijf doe je natuurlijk niet een paar uurtjes per dag", krijgt de VI-presentator vervolgens voorgelegd. Dat begrijpt Genee ook wel. "Dat zei ik ook tegen hem toen hij het voor het eerst voorstelde. Ik zei: 'Hans, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.' Maar hij antwoordde: 'Wilfred, ik weet niet hoe goed je kunt ondernemen. Maar wat jij heel goed kunt, is mensen samenbrengen en mensen in hun kracht zetten.'"

"Toen vroeg ik hoe ik dat moest aanpakken. Hij zei: 'Door een paar uur hier en een paar uur daar aanwezig te zijn.' Maar toen ik ermee aan de slag wilde gaan, bleek ineens dat ik ’s ochtends om acht uur aanwezig moest zijn. Dat ging niet, want ’s avonds moest ik presenteren en daarnaast had ik ook nog andere verplichtingen. Daar liep het uiteindelijk een beetje op stuk", lacht Genee.

Dat het uiteindelijk allemaal niet doorging, is misschien maar goed geweest voor Genee. Hij is vijf avonden op televisie te zien met Vandaag Inside en doet daarnaast nog allerlei andere dingen. Ook bij hem zitten er maar 24 uur in een dag, dus het directeurschap had hij er bijna niet meer tussen kunnen proppen.

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