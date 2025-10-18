De Grand Prix van de Verenigde Staten is officieel begonnen. Vrijdag snelde Max Verstappen naar pole position in de sprintkwalificatie. Maar ver voordat er geracet werd, stalen de vriendinnen de show in Texas. Alleen: Kelly Piquet ontbrak.

Het leek wel neem je vriendin mee naar werk dag. Zo nam Racing Bulls-coureur Liam Lawson zijn vriendin Hannah St. John mee. Het stel kwam aan in stijl: beiden droegen een cowboyhoed. Charles Leclerc van Ferrari liep ook niet alleen de grid op. De Monegask had Alexandra Saint Mleux bij zich en hun hondje. In tegenstelling tot Lawson en zijn geliefde hadden zij geen cowboy-gerelateerde kleren aan.

Verder werden Alex Albon (Lily Muni), Carlos Sainz ( Rebecca Donaldson ) en Oscar Piastri (Lily Zneimer) vergezeld door hun partners. De vriendin van Isack Hadjar was er ook, maar die liep in tegenstelling tot de anderen niet met haar vriend naar binnen.

Grand Prix van de Verenigde Staten

Max Verstappen voelde het gemis van Piquet niet. Zonder de Braziliaanse aan zijn zijde snelde hij naar zijn tiende sprintpole uit zijn carrière. In de kwalificatie daarvoor bleef hij Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri nipt voor. Daardoor start hij zaterdagavond (Nederlandse tijd) als eerste aan de sprintrace. Verstappen overlegt goede statistieken op dat gebied. Hij won twaalf van de 21 sprintraces tot nu toe.

Verstappen toonde een grote glimlach bij het flashinterview op de baan. "Dit was een leuke kwalificatie. Het was close in alle sectoren, het ging erom alles voor elkaar te hebben in die ene ronde en dat is best lastig", zei hij. "Ik verwacht een spannende sprintrace, maar dat willen de toeschouwers graag zien. Ik hoop uiteraard de juiste snelheid te hebben."

WK-stand

In de sprintrace op zaterdag (aanvang 19.00 uur) zijn punten te verdienen voor het kampioenschap, zij het minder dan in de hoofdrace op zondag (aanvang 21.00 uur). Piastri leidt de titelstrijd met 22 punten meer dan teamgenoot Norris, Verstappen heeft 63 punten achterstand.