Daphne Deckers waant zich in de zevende hemel in Rome. De vrouw van tennisicoon Richard Krajicek deelt op Instagram hoe ze de Italiaanse hoofdstad verkent en laat zich daarbij verleiden door een lokale lekkernij waar ze maar moeilijk nee tegen kan zeggen.

Rome laat zich van zijn mooiste kant zien en Deckers neemt het allemaal in zich op. Ze deelt een story met een adembenemend uitzicht over de oude stad: de daken, de koepels, de geschiedenis die je van alle kanten omringt. Het is duidelijk dat de Italiaanse hoofdstad één van haar favorieten bestemmingen is.

'Daar kun je me echt voor wakker maken'

Bij een straatverkoper stuit ze vervolgens op haar absolute favoriet en dat laat ze haar volgers weten ook. Gepofte kastanjes blijken voor Deckers dé onweerstaanbare Romeinse lekkernij. Ze filmt hoe haar snack wordt klaargemaakt en vervolgens opgeschept. "Gepofte kastanjes! Daar kun je me echt voor wakker maken", schrijft ze enthousiast.

Daarna is het de beurt aan het Colosseum. Nadat ze heeft genoten van haar gepofte kastanjes, trekt Deckers verder de stad in en stuit ze op het imposante bouwwerk dat Rome onlosmakelijk verbonden is met de Italiaanse hoofdstad. "De eeuwige stad", schrijft ze daar zichtbaar onder de indruk bij.

Daphne Deckers kan het niet laten om wat gepofte kastanjes te proeven in Rome.

Bijzondere mijlpaal

Deckers en Krajicek zijn al ruim dertig jaar samen en vierden in april nog hun 32-jarige verkering. Het stel trouwde in 1999 en heeft twee kinderen: dochter Emma (28) en zoon Alec (25).

Krajicek kroonde zich in 1996 tot Wimbledon-kampioen, met Deckers gespannen op de tribune. "Richard gleed uit op zijn eerste matchpoint. Hij heeft veel blessures gehad dus toen hij uitgleed, dan krijg je zo'n hartverzakking van: 'Ik hoop wel dat hij opstaat'", zei ze daar ooit over.

Bondgirl

De schrijfster en voormalig model bouwde zelf ook een indrukwekkende carrière op. Dankzij de aandacht die ze kreeg tijdens Wimbledon werd ze benaderd voor een rol in een James Bond-film. Ze was te zien als Bond-girl in Tomorrow Never Dies. "Ik zat op de tribune en de BBC nam me steeds in beeld. Toen werd ik gebeld door de productiemaatschappij. Ze zeiden: 'We hebben je zien zitten op de tribune. Wil je auditie doen?' Sorry? Maar natuurlijk", vertelde ze daar eens over.

