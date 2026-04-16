Het was misschien wel het meest besproken logeerpartijtje van het jaar. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gingen deze week naar het Witte Huis voor een bezoek aan president Donald J. Trump. Dat leverde uiteraard de nodige foto's op en één daarvan zorgde voor hilariteit bij Daphne Deckers.

De bekende schrijfster, columniste en voormalig fotomodel volgde het veelbesproken bezoek uiteraad ook. Er hing immers het nodige vanaf. In de wereld speelt er - mede door acties van de Verenigde Staten - het nodige en daardoor kwam het bezoek van de koning en koningin onder een vergrootglas te liggen. Ook premier Rob Jetten schoof in Washington aan voor een gesprek.

Over de inhoud van het gesprek lieten de Nederlanders weinig los, al maakten ze wel duidelijk dat de meningen van hen en die van de Amerikaanse president geregeld uit elkaar lagen. Wat wel in detail naar buiten kwam, waren de nodige foto's. En daar viel Deckers iets op.

Foto zorgt voor hilariteit

Want hoewel Trump en zijn vrouw Melania Trump beweren behoorlijk lang te zijn, vallen ze in het niet bij De Oranjes. "Zo geestig dat Trump blijft volhouden dat-ie 1.91 meter is terwijl koning Willem-Alexander 1.83 is. En Melania zou 1.80 meter zijn, terwijl Maxima 1.78 is", merkt Deckers op. Ze stuurt daarbij een foto waarbij met name koning Willem-Alexander duidelijk langer is dan de Amerikaanse president.

i Daphne Deckers had de grootste lol om een foto met koningin Máxima, koning Willem-Alexander, de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania Trump © Instagram Daphne Deckers

De opgegeven lengte van de president wordt, net als een deel van zijn andere uitspraken, vaak in twijfel getrokken. Deckers doet dat nu dus openlijk ook, al weet ze ook wel dat er andere zaken zijn waar ze zich drukker om kan maken. "Jaaaa, er zijn véél belangrijkere dingen, maar ik moet er iedere keer wel om lachen."

Plannen voor vertrek naar Amerika

Deckers is op z'n zachts gezegd geen uitgesproken fan van de Amerikaanse president, terwijl ze wel wat heeft met de Verenigde Staten. Hun dochter studeerde als tiener namelijk in Los Angeles. Deckers en haar man, voormalig toptennisser Richard Krajicek, hadden jaren geleden zelfs de ambitie om te emigreren naar de Verenigde Staten. Dat is er nooit van gekomen.