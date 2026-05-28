Na maanden vol drukte kiest topdarter Michael van Gerwen eindelijk voor wat echt telt: tijd met zijn kinderen. De drievoudig wereldkampioen laat zelfs een toernooi schieten voor een bijzondere eerste familievakantie met dochter Zoë en zoon Mike. Een bewuste keuze, in een cruciale fase van zijn seizoen én leven.

De kalender voor Van Gerwen zit bomvol, zeker omdat hij vanaf februari ook bijna iedere week actief was in de Premier League Darts. Het lukte de Nederlander voor het tweede jaar op rij niet om de play-offs van het lucratieve toernooi te bereiken. Dat zat hem dwars. "Gewoon veel weken niet goed genoeg gepresteerd, of mezelf tekortgedaan", verklaarde hij zijn absentie in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

"De Premier League is een van de grootste toernooien om te winnen, maar laat ik vooropstellen dat rankingtoernooien dit jaar voor mij het allerbelangrijkste zijn", sprak hij verder. Met name vanaf september stapelen de grote toernooien elkaar op. "Dan kun je als je in je flow zit veel schade aanrichten", vond Van Gerwen. En om fris aan de oche te verschijnen, besloot hij op vakantie te gaan met dochter Zoë en zoon Mike.

Speciale vakantie voor Michael van Gerwen

Van Gerwen scheidde vorig jaar van zijn ex-vrouw Daphne Govers. Om alles goed te regelen voor zijn kinderen nam hij een tijdje afstand van het circuit. In juli vorig jaar maakte Van Gerwen zijn rentree en verscheen hij vervolgens bij (bijna) alle grote toernooien. Hij vond door zijn drukke agenda dan ook zelden een geschikt moment om met zijn dochter en zoon op vakantie te gaan.

Nu is het eindelijk zo ver, deelt Van Gerwen op Instagram. Het is de eerste vakantie met zijn drietjes. De Nederlandse topdarter heeft er veel voor over, want hij moet hierdoor een Euro Tour-toernooi overslaan. "Ik heb gemerkt dat de kinderen die aandacht even nodig hebben. Dan vind ik dat ik daar even tijd voor moet maken", was zijn reactie.

Op sociale media deelt MvG foto's van de 'familievakantie' zoals hij het beschrijft. Daarop is te zien dat de kinderen het reuze naar hun zin hebben. Dat zal niet alleen hen maar ook Van Gerwen goed doen. Voor de succesvolste Nederlandse darter ooit bij de PDC is het zaak om te gaan leveren na zijn vrije dagen. Van Gerwen heeft veel prijzengeld te verdedigen het komende half jaar, anders volgt een flinke val op de wereldranglijst.

