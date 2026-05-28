Johan Derksen is inmiddels al een goede anderhalve week in Curaçao. Daar maakt de 77-jarige mediapersoonlijkheid dagelijks een uitzending met Vandaag Inside. Het zorgt voor verwondering bij dochter Marieke.

Vandaag Inside wilde het liefst tijdens het WK voetbal op het Caribische eiland verblijven, omdat Curaçao debuteert op het eindtoernooi. Maar daar kwamen Derksen, presentator Wilfred Genee en oud-voetballer René van der Gijp niet uit. Uiteindelijk werd er een middenweg gevonden om een maand voor de start van het WK te gaan. In navolging gaat vervolgens Hélène Hendriks met De Oranjezomer naar het eiland.

Avontuur met vader Johan Derksen

Terwijl Derksen werkte onder de Caribische sferen, plaatste zijn dochter Marieke een opvallende foto op Instagram van haarzelf, haar vader en haar moeder Linda, die overleed in 1992 na een val van de trap. De gezinsfoto werd gemaakt in Burgers Dierenpark, nu bekend als Burgers' Zoo in Arnhem.

"Maak geen grap. Het meest tropische wat Johan en ik ooit samen hebben gedaan is naar Burgers' Zoo gaan. Of Burgers Dierenpark. En dat vonden we al een heel avontuur", schreef Marieke Derksen, die zelf uitgeefster is, er bij als begeleidende tekst.

Positieve reacties

De dierbare foto die enkele jaren voor de dood van moeder Linda werd genomen, kan rekenen op veel complimenten. In de reacties hoort Derksen vaak dat ze op haar moeder leek. Dat ziet ook Minouche van der Gijp, de vrouw van René. Zij bevindt zich net als Johan Derksen op Curaçao.

"Wat een leuke foto!", complimeert Minouche van der Gijp de dochter van Derksen. "En wat lijk je op je mama. Enne, met de buurman gaat het best goed hoor, hij is vrolijker dan ik dacht dat hij zou zijn", vertelt ze over de 77-jarige bromsnor.

Rel rond Curaçao

Johan Derksen was in Vandaag Inside de afgelopen tijd behoorlijk uitgesproken over de terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao. Hij stapte in februari op om voor zijn ernstig zieke dochter te zorgen. Na een veelbesproken soap rond Advocaat en diens opvolger Fred Rutten keerde de 78-jarige bondscoach terug.

Derksen was zelfs van mening dat Advocaat de gezondheid van zijn dochter 'slechts als excuus' gebruikte, uitspraken die hij na kritiek ook niet terugnam. Dat schoot bij de bondscoach in het verkeerde keelgat.

"Ik ken Johan en heb in die zin een goede relatie met hem. Wij kennen hem allemaal: hij zegt wat hij denkt. Ik was het er alleen helemaal niet mee eens. Hij ging te ver, maar daarover hebben we geen contact gehad. Daar heb ik ook geen behoefte aan. Hij hoeft ook geen sorry niet te zeggen, dat is een beetje te laat", legde Advocaat uit op een persconferentie in Noordwijk.

