Naomi Osaka is op Roland Garros al het gesprek van de dag met haar opvallende outfits en sterke prestaties, nadat voor het eerst sinds 2019 de derde ronde heeft bereikt. Maar achter de schermen speelde zich iets veel ingrijpenders af. De Japanse viervoudig grandslamwinnares onthulde na haar overwinning op Donna Vekic dat ze dagen eerder betrokken was bij een angstaanjagend verkeersongeluk.

In de tweede ronde trof Osaka de Kroatische Donna Vekic, een geduchte tegenstander. De Japanse liet zich echter niet van de wijs brengen en won overtuigend in twee sets. Daarmee bereikte ze de derde ronde op Roland Garros voor het eerst sinds 2019. Een knappe prestatie voor de tennisster die de afgelopen jaren regelmatig kampte met blessures en mentale problemen.

Gevaarlijk auto-ongeluk

Tijdens haar persconferentie na de overwinning stond de partij zelf al snel niet meer centraal. Want Osaka onthulde dat ze vlak voor het toernooi betrokken was bij een verkeersongeluk. De auto waarin ze reed werd aangereden door een bus en het was ernstiger dan het woord 'ongeluk' doet vermoeden. "Je kon de auto horen kraken terwijl hij bleef duwen", vertelt Osaka. "Op een gegeven moment dacht ik zelfs dat hij onze auto volledig zou laten omslaan."

Wat de Japanse zelf het meest verbaasde was haar eigen reactie. "Ik realiseerde me dat ik in gevaarlijke situaties niet in paniek raak. Ik dacht heel langzaam: oké, dit gebeurt nu. Ik was niet bang voor mijn leven, maar ik dacht wel: wauw, deze bus rijdt onze auto echt in elkaar." Het meest bizarre moment was dat de bus maar bleef rijden. Osaka bleef gelukkig ongedeerd en kon zodoende aan haar tweede grandslamtoernooi van het jaar beginnen.

Wéér een ongeluk met een toptennisster

Het incident is opvallend omdat Osaka niet de enige toptennisster is die Roland Garros inging na een verkeersongeluk. Coco Gauff was eerder deze week ook betrokken bij een aanrijding vlak voor haar eerste ronde. De Amerikaanse titelverdedigster reed tegen een paal aan en moest uiteindelijk een taxi nemen naar het stadion. "Je voelde de klap", vertelde Gauff. Ook bij haar bleef fysieke schade gelukkig uit.

Osaka valt op met verbluffende outfit

Het lijkt er niet op dat het ongeluk invloed had op Osaka's prestaties. De Japanse gaf aan mentaal in een heel andere staat te zitten dan vorig jaar. "Vroeger raakte ik erg gestrest als wedstrijden spannend werden. Nu probeer ik punt voor punt te spelen. Ik kan vrede hebben met verliezen, zolang ik het gevoel heb dat ik alles heb gegeven."

Eerder deze week trok ze ook al volop aandacht met haar spectaculaire entree op de baan. Ze verscheen in een glinsterende creatie van de Zwitserse ontwerper Kévin Germanier, waarvoor ze de nodige kritiek ontving van tegenstander Siegemund.

