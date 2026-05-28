Michael van Gerwen zal dit weekeinde niet in actie komen op de Euro Tour. De Baltic Sea Darts Open staat op het programma, maar de Nederlandse topdarter heeft andere prioriteiten. Van Gerwen kiest voor zijn twee kinderen.

Van Gerwen kreeg twee kinderen met Daphne Govers: dochter Zoë (8) en zoon Mike (6). Vorig jaar scheidde het Nederlandse dartsicoon van haar. Van Gerwen verdween daardoor een poosje uit het circuit. Sindsdien verloopt het met pieken en dalen voor de Brabander. Dit jaar is behoorlijk belangrijk, omdat Van Gerwen veel prijzengeld te verdedigen. Toch maakt hij de keuze om een Euro Tour-toernooi over te slaan.

Michael van Gerwen op vakantie

"Ik ga voor het eerst samen met mijn kinderen lekker op vakantie", vertelt Van Gerwen in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. De plek van bestemming wil hij niet delen in de podcast van ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes. "De roddelkanalen houd ik lekker buiten de deur. Ik heb gemerkt dat de kinderen die aandacht even nodig hebben. Dan vind ik dat ik daar even tijd voor moet maken."

Van Gerwen slaat daardoor de Baltic Sea Darts Open in het Duitse Kiel over. "We weten waar hij heen gaat. Als ik moet kiezen wat lekkerder is qua bestemming…", gaat Vlottes verder. "Dan zou ik ook liever kiezen waar hij heen gaat", vult Van der Voort hem aan.

Baltic Sea Darts Open

Van Gerwen loopt door zijn besluit de kans mis om 35.000 pond te winnen. Dat ligt klaar voor de winnaar bij de Baltic Sea Darts Open. Toch hoeft de Nederlandse dartsfan niet te treuren, want er doen genoeg landgenoten mee. Gian van Veen, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode, Niels Zonneveld, Kevin Doets, Jeffrey de Zwaan én Jimmy van Schie doen mee.

Van Gerwen won het toernooi nog nooit, terwijl hij wel 38 Euro Tour-titels achter zijn naam heeft staan. De drie eerdere edities gingen naar Dave Chisnall, Rob Cross en Gerwyn Price.

