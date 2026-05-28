Michael van Gerwen zal moeten toekijken hoe vier collega's donderdagavond de play-offs van de Premier League Darts gooien. De Nederlandse recordwinnaar is er voor een tweede jaar op rij niet bij. Daar baalt Van Gerwen uiteraard van, maar hij hoopt ook dat er een aanpassing gedaan zal worden.

Van Gerwen eindigde uiteindelijk op de zesde plek in de Premier League, op acht punten van de play-offs. Zelf was hij niet eens op de hoogte dat hij nog een plekje was gezakt. "Of je nou vijfde of zesde wordt… dat is om het even", zegt Van Gerwen in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

"Gewoon veel weken niet goed genoeg gepresteerd, of mezelf tekortgedaan", verklaart Van Gerwen zijn vroegtijdige einde. "Daardoor zette ik er onnodig veel druk op. Daar betaal je op een gegeven moment de rekening voor, zo simpel is het."

Van Gerwen begon goed met meteen de avondwinst en een week later een finaleplek. Ook had hij een paar keer onderweg pech met gemiste matchdarts. "Als je die punten laat liggen, dan is het heel lastig", weet goede vriend en voormalig darter Vincent van der Voort. "Maar nu voor het tweede jaar op rij niet de play-offs gehaald. Dat is Van Gerwen-onwaardig", vindt hij. Daar is de nummer 4 van de wereld het mee eens.

Michael van Gerwen kritisch op format

Verder is Van Gerwen niet te spreken over de opzet van de Premier League. Wekelijks komen dezelfde affiches voorbij. "Gian (van Veen, red.) speelde voor het eerst en zelfs hij zegt: 'Na een paar weken heb je het ook wel gezien'. Dat zegt iets over het format. Daar kunnen we lang en kort over lullen, ze veranderen het denk ik toch niet", vertelt Van Gerwen.

Van der Voort hoopt op verandering. "Als je de spelers hoort, die zijn er wel een beetje klaar mee. Een hoop publiek. Alleen zo lang die zalen uitverkocht zijn en de kijkcijfers zijn goed, dan zullen ze het niet heel snel veranderen", denkt hij. "De Premier League is al uitverkocht voordat de spelers überhaupt bekend zijn", haakt Van Gerwen in.

Focus op najaar

Voor de Nederlander telt dit jaar maar één ding: leveren op de rankingtoernooien. Lukt dat niet, dan dreigt voor Van Gerwen een vrije val op de wereldranglijst. De centjes van de Premier League tellen daar niet voor mee. "De Premier League is een van de grootste toernooien om te winnen, maar laat ik vooropstellen dat rankingtoernooien dit jaar voor mij het allerbelangrijkste zijn", verzekert hij.

Vanaf september wil Van Gerwen op zijn best zijn. Dan volgen de majors elkaar in rap tempo op met onder meer de World Grand Prix, het EK darts en de Grand Slam. "Dan kun je in korte tijd als je in je flow zit veel schade aanrichten", verwacht hij. Van der Voort hoopt dat Van Gerwen al ver komt op de World Matchplay in juli. "Daar kan je ook een megaklapper maken. Je ziet dat het er nog wel in zit, dus dat is denk ik wel het moment."

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwste aflevering van Darts Draait Door bellen oud-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes met Michael van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen blikt daarin terug op zijn teleurstellende Premier League, maar kijkt ook vooruit naar de rest van het jaar. Beluister de aflevering hieronder of via jouw favoriete podcastapp.

