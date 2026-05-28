Ze zorgde voor de grootste stunt van Roland Garros tot nu toe, maar Yuliia Starodubtseva heeft nog een extra reden om te blijven winnen. De Oekraïense tennisster onthulde na haar zege op nummer twee van de wereld Elena Rybakina dat haar vriend én coach haar een bijzondere belofte heeft gedaan.

De zege op Rybakina was de eerste overwinning van Starodubtseva op een speelster uit de mondiale top 10 en bracht haar tegelijk een stap dichter bij iets wat buiten de baan speelt. Na een spannende tiebreak in de derde set won de Oekraïense uiteindelijk met 3-6, 6-1 en 7-6. Maar het mooiste nieuws bewaarde ze voor na de wedstrijd.

Huwelijksaanzoek

Starodubtseva's vriend is tegelijkertijd haar coach. Hij beloofde haar ooit dat hij een huwelijksaanzoek zou doen op het moment dat ze de mondiale top 50 zou bereiken. Na haar zege op Rybakina staat de Oekraïense op de 54ste plek van de wereldranglijst en is ze nog maar één overwinning verwijderd van die mijlpaal. "Hij wordt bang. Ik kom dichterbij", vertelde ze lachend na de wedstrijd.

Mocht haar vriend besluiten de belofte in te lossen, dan heeft Starodubtseva alvast één voorwaarde. "Ik zet hem totaal niet onder druk. Ik laat hem zelf nadenken en doen wat hij wil", zei ze. "Maar alsjeblieft, niet op de baan."

Volgende horde

De Oekraïense gaf aan dat ze bewust heeft geprobeerd wereldtopper Rybakina niet te veel respect te tonen. "Als je een van de besten wilt verslaan, moet je geloven dat je dat ook kunt. Ze staat tweede op de wereld, dat klopt. Maar als je zelf bij die groep wilt horen, moet je geloven dat je ze kunt kloppen."

Starodubtseva neemt het in de derde ronde op tegen qualifier Wang Xiyu. Een zege zou haar niet alleen een plek in de tweede week opleveren, maar ook genoeg rankingpunten om de top 50 binnen te stappen. En daarmee zou haar vriend-coach voor een heel andere uitdaging komen te staan.

