Dennis Bergkamp kende een grandioze carrière als voetballer en schittert nu voornamelijk in de video's van zijn TikTokkende dochters. De nieuwste video van Yasmin Bergkamp - die geliefd is bij de Arsenal-fans - ging viraal.

Yasmin had het plannetje voor de nieuwste TikTok al helemaal uitgedacht. Vader Dennis moest ongeduldig op zijn horloge tikken, waarna dochterlief in een stralende jurk de deur uit zou komen lopen. En zo geschiedde. Het leverde Yasmin bijna 40.000 likes op, terwijl een normale TikTok van haar vaak niet boven de 200 likes komt.

Een viral, dus. De mensen in de reacties zijn voornamelijk voetballiefhebbers. 'Dennis Bergkamp, jij absoute legende', reageert iemand. En een ander: 'Ik heb altijd al gezegd dat Bergkamp de beste Nederlandse speler is die ooit heeft bestaan.' En nog een andere gebruiker: 'Ik had nooit verwacht om Bergkamp te zien op mijn for you page.'

Dochters van Dennis Bergkamp

Yasmin kleedde zich met een goede reden zo mooi aan: zij is afgestudeerd aan de Regents University van Londen, zo was te zien op haar Instagram. Zij is één van de drie dochters van Bergkamp, naast Yasmin zijn dat Estelle (gaat met Donny van de Beek) en Saffron.

Harten veroverd van Arsenal-fans

Het is Yasmin al eens gelukt om de harten te veroveren van de Arsenal-fans, de club waar haar vader zoveel furore maakte. Zij was aanwezig bij de topper tussen Arsenal en Liverpool (2-2) in Londen en verscheen daar in een iconisch jack.

Yasmin droeg namelijk een jack ontworpen door modeontwerper Antonia Bronze. De dochter van Bergkamp legde een bijzonder verzoek bij Bronze neer. Ze wilde een jack van het thuisshirt dat Arsenal droeg in het laatste seizoen op Highbury in 2005/06, wat tevens Bergkamps laatste seizoen als profvoetballer was. De sierlijke voetballer droeg in zijn laatste jaar een iconisch shirt, dat behoorlijk geliefd is bij de aanhang van The Gunners.