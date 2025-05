Estelle Bergkamp (vriendin Donny van de Beek) deelt vertederende beelden: 'Zo trots op mijn meisje'

Trotse moeder Estelle Bergkamp heeft vertederende beelden gedeeld op Instagram. Samen met haar vriend Donny van de Beek zat ze in het publiek bij een schoolvoorstelling van hun dochter Lomée.

De school van de 3-jarige Lo organiseerde een lentefestival. Bergkamp en de oud-Ajacied waren uiteraard aanwezig om hun dochter te bewonderen. Ze kwam aangelopen met een geknutselde bloemenkroon en een gieter om haar schouders.

Vervolgens deden de kinderen een dansje voor alle ouders. Lomée klapt enthousiast mee en danst daarna ook nog verder aan de hand van haar vader. "Zo trots op mijn meisje", schrijft de 29-jarige dochter van voetbalicoon Dennis Bergkamp op Instagram bij een reeks foto's.

Lomée vierde op 9 april haar derde verjaardag. Ze is het eerste kind van Bergkamp en Van de Beek. Het stel kreeg in februari 2024 ook nog een zoontje: Navy. Donny en Estelle zijn sinds 2019 samen.

Girona

Het gezin woont in Spanje, waar de 28-jarige middenvelder voetbalt bij Girona. Hij doorliep de jeugd bij Ajax en maakte daar in 2015 zijn debuut in het eerste team. In 2020 vertrok hij uit Amsterdam en tekende hij bij Manchester United, maar daar kwam hij nooit uit de verf. Sinds 2024 speelt hij bij Girona. Hij kwam afgelopen seizoen 26 wedstrijden in actie in La Liga en scoorde twee keer.

Girona werd dit jaar zestiende in de Spaanse competitie. Vorig jaar beleefde de club een topseizoen en bereikte het zelfs de Champions League.

