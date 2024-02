Deze (oud-)sporters zijn jarig op de schrikkeldag 29 februari

Het is weer eens 29 februari, een bijzondere dag. Om de vier jaar is er een schrikkeljaar en komt er in februari een extra dag bij. Mensen die op 29 februari zijn geboren kunnen dus ook niet ieder jaar hun verjaardag vieren, zo ook sporters. Wie is er op een schrikkeldag geboren? Je leest het hieronder.

Zo zijn Ferran Torres (FC Barcelona) en Jesper Lindstrøm (Napoli) allebei geboren op 29 februari 2000. Dat betekent dat ze vandaag hun zesde verjaardag vieren. Dat geldt ook voor basketballer Tyrese Haliburton, die speelt voor Indiana Pacers.

Er is ook een Nederlandse voetballer geboren in een schrikkeljaar. Het gaat om Mikki van Sas, reservedoelman van Feyenoord. De goalie zag het levenslicht in 2004 en viert dus eigenlijk pas zijn vijfde verjaardag.

A special (leap) day for Mikki on matchday!



Gefeliciteerd en tot vanavond! 🥳 pic.twitter.com/5zcc39kqfU — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 29, 2024

Bekende (oud-)sporters geboren op schrikkeldag