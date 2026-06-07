Alexander Zverev wordt al jaren gezien als een van de beste tennissers ter wereld. Toch heeft de 27-jarige Duitser met Russische roots nog nooit een Grand Slam gewonnen. Wel kwam hij meerdere malen in opspraak na beschuldigingen van huiselijk geweld door zijn ex-partners. Inmiddels is Zverev al enkele jaren gelukkig in een relatie met een Duits model en zij is een stuk ouder dan hem.

Zverev begon al op vijfjarige leeftijd met tennissen, wat geen verrassing was gezien zijn achtergrond. Zijn vader, Alexander Zverev, en moeder, Irina Zvereva, tennisten beiden op het hoogste niveau. Ook zijn tien jaar oudere broer Mischa werd professioneel tennisser. In 1991 verhuisde het gezin na de val van de voormalige Sovjet-Unie naar Duitsland, waar Alexander, ook wel Sascha genoemd, in Hamburg werd geboren. Hoewel zijn ouders hun Russische nationaliteit behielden, hebben Alexander en Mischa de Duitse nationaliteit. Hij leerde de fijne kneepjes van het tennis dan ook bij onze Oosterburen.

Al op jonge leeftijd toonde Zverev zijn talent voor tennis. Op zeventienjarige leeftijd won hij zijn eerste Challenger-titel en in 2016 brak hij door met zijn eerste ATP-titel. Een jaar later bereikte hij de top tien van de wereld en in 2018 bevestigde hij zijn status met titels in München, Madrid, Washington en de ATP Finals. Ondanks dat hij op vierjarige leeftijd werd gediagnosticeerd met diabetes type 1, bleef hij zich ontwikkelen tot een van de beste tennissers. Later richtte hij de Alexander Zverev Foundation op om diabetespreventie te ondersteunen.

Beschuldigingen van huiselijk geweld

Terwijl het Zverev op de tennisbaan voor de wind ging, raakte hij daarbuiten verwikkeld in opmerkelijke incidenten. In oktober 2020 beschuldigde zijn ex-vriendin, Olga Sharypova, hem van mishandeling, waarbij ze beweerde dat hij haar fysiek en emotioneel mishandelde. Onder andere door haar te slaan en een kussen op haar gezicht te drukken. Zverev ontkende de beschuldigingen en noemde ze 'ongegrond en simpelweg onzin'. De ATP stelde in oktober 2021 een onderzoek in naar de beschuldigingen, maar twee jaar later werd het onderzoek afgesloten zonder dat Zverev werd bestraft.

In juli 2023 werd Zverev opnieuw beschuldigd door zijn ex-vriendin Brenda Patea, de moeder van zijn dochter Mayla, van fysieke mishandeling in mei 2020. Ze beweerde dat Zverev haar bij de keel had gegrepen in een appartement in Berlijn. De aanklacht was 'fysieke mishandeling en het aantasten van de mentale gezondheid'. In oktober 2023 werd hij aangeklaagd, maar de zaak eindigde in juni 2024 met een schikking. Zverev stemde in met een betaling van €200.000 zonder schuld te bekennen. Het blijft dus voor altijd onduidelijk of hij echt schuldig was.

Relatie met Duitse actrice

Inmiddels is Zverev al vijf jaar samen met zijn vriendin Sophia Thomalla. Toen het stel in 2021 hun relatie bekendmaakte, kregen ze flink wat kritiek over zich heen. Dat had er vooral mee te maken dat Thomalla wat ouder is dan haar vriend. Het Duitse model en actrice trekt zich daar niets van aan. "Het maakt mij niet uit. Het was duidelijk dat mensen het verdacht vonden vanaf het begin."

Zverev is 29 jaar oud en Thomalla is 36. Hoewel het leeftijdsverschil dus geen probleem voor ze is, is hun relatie zeker niet altijd makkelijk. "Alex moet zo veel sporten en in een strak ritme leven. Terwijl mijn leven totaal niet gestructureerd is", vertelde de actrice eerlijk in eerdere interviews. Ze gaf ook aan nog niet toe te zijn aan kinderen. "We leiden geen normaal leven. We zijn veel onderweg. Je moet wel een basis hebben om aan vast te houden."

Grand Slam ontbreekt

Hoewel Zverev in 2021 olympisch kampioen werd, twee keer de ATP Finals won en in totaal 24 titels pakte, ontbreekt nog altijd een Grand Slam. Hij bereikte in 2020 de finale van de US Open, in 2024 die van Roland Garros en in 2025 op de Australian Open, maar alle drie de keren kwam hij te kort voor de eindzege.

In Parijs haalde hij dit jaar voor de tweede keer de finale en daarin krijgt hij een unieke kans. Carlos Alcaraz is geblesseerd en Jannik Sinner en Novak Djokovic werden vroeg uitgeschakeld. Zverev is in de finale tegen Flavio Cobolli dan ook de grote favoriet om eindelijk toe te slaan.

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