Donyell Malen bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador. Maar ondertussen heeft zijn vrouw Delisha groot nieuws bekendgemaakt op Instagram. De twee zijn namelijk ouders geworden van een dochter.

Het stel had al drie zoons, maar nu hebben zij er een zusje bijgekregen. Dat nieuws maakt Delisha met een reeks foto's bekend op Instagram. De bevalling vond al ruime tijd geleden plaats, dus nog voor de 27-jarige aanvaller van Rome naar Nederland reisde voor de interlandperiode met Oranje.

Hun dochter heet Shiloh M'kai Sade Malen en is op 23 februari ter wereld gekomen. "Onze jongens zijn gezegend met een babyzusje", schrijft Delisha. "Je vader is de meest trotse meisjesvader ooit."

Felicitaties van spelersvrouwen

Er wordt gereageerd met een hoop felicitaties. Ook spelersvrouwen van andere Oranje-internationals laten van zich horen. Roos de Back, de vriendin van Jurriën Timber reageert met een aantal smileys, net als de vriendin van Noa Lang, Blossom Blue. De vriendin van Cody Gakpo, Noa van de Bij, en vrouwen van Nathan Aké en Tijjani Reijnders, Kaylee en Marina, feliciteren Delisha ook.

AS Roma

Vlak voor de bevalling van zijn vrouw maakte Malen nog een belangrijke stap in zijn carrière. Hij verliet afgelopen winter Aston Villa voor AS Roma, waar hij een huurcontract heeft tot het einde van het seizoen. De Serie A-club overweegt echter om hem definitief over te nemen na die periode. De Nederlander heeft in tien wedstrijden al zeven keer gescoord in de Italiaanse competitie.

Nederlands elftal

Daarmee heeft hij hoogstwaarschijnlijk ook een plek in het basiselftal van bondscoach Ronald Koeman veiliggesteld. Malen mocht donderdag plaatsnemen naast de trainer tijdens de persconferentie voor het duel met Noorwegen. Dat betekent vrijwel zeker dat hij vrijdag zal starten in zijn vijftigste interland. Koeman wilde echter nog niet prijsgeven of Malen dat als spits of als buitenspeler zal doen.

Nederland speelt vrijdag een vriendschappelijk duel tegen Noorwegen. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week dinsdag speelt Oranje tegen Ecuador.