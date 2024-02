Dit is het Sportnieuws-valentijnselftal van 2024

Het is 14 februari en dat betekent maar één ding: Valentijnsdag. In navolging van het jaarlijkse kerstelftal hebben we nu iets nieuws: een speciaal team voor de dag van de liefde. Slecht nieuws is wel dat een elftal nu eenmaal een oneven aantal spelers heeft en dus heeft de keeper een eenzaam plekje onder de lat.

We kiezen voor een 4-4-2-formatie, zodat elke linie een even aantal spelers heeft. Wel zo fijn als je op zoek bent naar de liefde. Enkel de keeper heeft pech, maar daarom hebben we voor een doelman gekozen die goed in zijn vel zit. Niemand minder dan Mickey van der Hart verdedigt het doel. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen geeft hem sinds kort de voorkeur boven Andries Noppert en ook in ons elftal hebben we een plekje voor hem vrijgehouden.

Oranje-international

Op de linksback positie staat misschien wel de sterkste troef van ons elftal, want daar vinden we international Quilindschy Hartman van Feyenoord. Verder bestaat onze verdediging uit Danny Rose en, hoe kan het ook anders, de Zuid-Afrikaanse voetballer Keanu Cupido. Rick Ketting verdient ook een plekje in ons team, want is er een beter cadeau te bedenken voor je geliefde?

Ook op het middenveld spat de liefde ervanaf. Luciano Valente, Lennard Hartjes en Elmo Lieftink zijn natuurlijk inkoppertjes, maar om het helemaal af te maken krijgt ook de Slowaakse voetballer Filip Kiss een basisplaats.

Voorin kiezen we voor twee spitsen. Het zou natuurlijk niet leuk zijn als er een derde wiel is. Om het helemaal romantisch te maken staat Martijn Kaars in de spits. Zijn maatje voorin is niemand minder dan Vagner Love. Deze Braziliaanse spits won in 2005 de UEFA Cup met CSKA Moskou. Kaars en Love lijken op papier een goede match, maar het is natuurlijk altijd de vraag of de vonk overslaat.