Dit is Maarten van der Weijden: ziekte, olympische titel en pijnlijke relatiebreuk in 'rotjaar' 2024

Maarten van der Weijden krabbelt na het 'rotjaar' 2024 weer een beetje op. De zwemkampioen is opnieuw gelukkig in de liefde, nadat hij vorig jaar scheidde van Daisy de Ridder. Van der Weijden heeft op sportief-, privé- en persoonlijk vlak het nodige meegemaakt. Maar wie is deze grote vriendelijke reus?

Van der Weijden maakte voor het eerst naam op de NK zwemmen in 1998, door goud te winnen op de 1500 meter. In de daaropvolgende jaren voegde hij daar nog enkele nationale titels aan toe op verschillende afstanden. Maar toen sloeg het noodlot toe.

Zwemkampioen Maarten van der Weijden deelt foto's met nieuwe liefde: 'Knap stel!' Maarten van der Weijden heeft een 'fotodump' op Instagram gedeeld met zijn nieuwe vriendin Anne Sestig. Het is de eerste keer dat zij samen foto's delen. In de reacties krijgt het kersverse koppel de nodige complimenten. 'Knap stel!'

Van kankerpatiënt naar olympisch zwemkampioen

"Wat begon met vermoeidheid en minder goede zwemprestaties breidde zich al rap uit. Met dubbel zien, overgeven, nachtzweten en steeds dik wordende klieren", blikte Van der Weijden ooit terug in Planet Health. Lange tijd was onzeker wat de zwemmer mankeerde, maar uiteindelijk was de diagnose acute lymfatische leukemie. In een half jaar tijd onderging hij vier chemokuren en een stamceltransplantatie.

"Als je op je negentiende kanker krijgt, vormt dat je hele volwassenheid. Kanker is een onderdeel van wie ik ben", aldus Van der Weijden. Zijn hele proces duurde uiteindelijk zo'n twee jaar, terwijl de zwemmer na vier jaar volledig genezen werd verklaard. In de tussentijd zwom hij in een recordtempo (4.20.48) het IJsselmeer over, waarmee hij 20.000 euro ophaalde voor KWF Kankerbestrijding.

2008 werd een vruchtbaar jaar voor Van der Weijden. Hij scherpte het Nederlands record op de 5 kilometer aan en won medailles op de WK zwemmen in Sevilla: goud (25 kilometer) en brons (5 kilometer). Maar toen moest het beste nog komen. Op de Olympische Spelen in Peking won hij de titel op de 10 kilometer. Hij droeg de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie en stopte op zijn hoogtepunt.

i Maarten van der Weijden in 2008. © Getty Images

Afscheidsspeech

Van der Weijden werd namelijk verkozen tot Sportman van het Jaar 2008. "Nu ik heb kunnen laten zien wat er allemaal mogelijk is na kanker, is de cirkel rond", sprak de zwemmer op het gala. Toch stopte hij niet helemaal met topsporten, sterker nog: hij ging het zwemmen en zijn kankerverleden combineren.

Maarten vd Weijden Foundation

Via allerlei manieren zamelde Van der Weijden geld in voor kankeronderzoek, onder meer via zijn eigen stichting. De uitdaging kon de reus niet gek genoeg zijn. In 2017 haalde hij 8500 euro op door 24 uur lang te zwemmen. Het record brak hij toen niet, maar een jaar later wel. Toen bedacht hij ook de 11stedenzwemtocht, een initiatief om de iconische Elfstedentocht zwemmend af te leggen.

Zijn poging strandde in 2018 wegens ziekte. Uiteindelijk zwom hij 55 uur, waarin hij tot 163 kilometer kwam. Van der Weijden haalde naar eigen zeggen 5 miljoen euro op. Een jaar later slaagde hij wel in zijn 11stedenzwemtocht. Van der Weijden legde 195 kilometer af in iets meer dan drie dagen. De opbrengst: 6,1 miljoen euro. In 2023 deed hij de Elfstedentriatlon (200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen). Het streefbedrag van 4,7 miljoen euro werd bereikt.

Weer gelukkig na 'rotjaar' 2024

Wie Van der Weijden lange tijd bijstond, was Daisy de Ridder. Het stel trouwde in 2012 en kreeg twee kinderen: dochters Phileine en Robien. Vorig jaar besloten Van der Weijden en De Ridder uit elkaar te gaan. "Ik had nooit verwacht te gaan scheiden", zei de olympisch kampioen van 2008 tegen Story. "2024 was een rotjaar", concludeerde hij.

Ex-topzwemmer Maarten van der Weijden gaat door diep dal: '2024 was een rotjaar' Voormalig olympisch kampioen Maarten van der Weijden afgelopen september overrompeld door zijn scheiding. Hij moet een 'rotjaar' verwerken, maar er komen ook praktische zaken kijken bij de relatiebreuk. "Mijn focus ligt nu op de kinderen."

"Maar soms loopt het leven anders dan gehoopt", constateerde Van der Weijden, die inmiddels het geluk in de liefde hervonden lijkt te hebben. Sinds kort deelt hij namelijk foto's en video's op sociale media van Anne Sestig. 'Zo fijn om met Anne samen te zijn!', schreef hij onlangs bij een fotoreeks samen.