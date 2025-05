Zwemkampioen Maarten van der Weijden deelt foto's met nieuwe liefde: 'Knap stel!'

Maarten van der Weijden heeft een 'fotodump' op Instagram gedeeld met zijn nieuwe vriendin Anne Sestig. Het is de eerste keer dat zij samen foto's delen. In de reacties krijgt het kersverse koppel de nodige complimenten. 'Knap stel!'

'Knappe vriendin', reageert iemand onder de post. Zwemkampioen Van der Weijden kan zich daar wel in vinden: 'Echt wel...' En een andere volger is blij dat de 44-jarige olympisch kampioen weer gelukkig is in de liefde: 'Leuk voor je Maarten, het is je van harte gegund.'

Op 10 september 2024 liet de recordzwemmer weten te scheiden van Daisy de Ridder, met wie hij sinds 2012 getrouwd was. Van der Weijden schreef met veel respect over de relatie en vroeg op Instagram om privacy en 'tijd om aan deze nieuwe situatie te wennen'. 'Met respect en waardering voor elkaar en veel liefde voor onze meisjes, gaan we ieder onze eigen weg.' Van der Weijden en De Ridder hebben samen twee dochters: Phileine en Robien.

Ex-topzwemmer Maarten van der Weijden gaat door diep dal: '2024 was een rotjaar' Voormalig olympisch kampioen Maarten van der Weijden afgelopen september overrompeld door zijn scheiding. Hij moet een 'rotjaar' verwerken, maar er komen ook praktische zaken kijken bij de relatiebreuk. "Mijn focus ligt nu op de kinderen."

Zorg voor de kinderen

Een maand later deelde hij een zeer hoopvolle update op Instagram, waarin Van der Weijden zei vooruit te kijken. Maar in januari van dit jaar moest de ex-topzwemmer toch toegeven dat 2024 een rotjaar was geweest. "Maar soms loopt het leven anders dan gehoopt."

"Het contact met mijn ex is oké", zei hij in gesprek met Story. "We proberen er voor onze dochters te zijn. Die verantwoordelijkheid dragen we. De kinderen wonen in ons huis en Daisy en ik wisselen elkaar daar om de week af, de andere week verblijven we elders."

Carrière

Van der Weijden won in 2008 een gouden medaille op de tien kilometer openwaterzwemmen op de Olympische Spelen. In de afgelopen jaren deed hij verschillende extreme uitdagingen om geld op te halen voor het goede doel. Van der Weijden kreeg aan het begin van zijn carrière leukemie.