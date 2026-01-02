Joëlle Gullit begint steeds meer op haar moeder Estelle Cruijff te lijken. De nicht van voetballegende Johan Cruijff kreeg samen met voormalig topvoetballer Ruud Gullit de inmiddels 28-jarige Joëlle. De scheiding tussen de twee bekende Nederlanders gebeurde precies in de pubertijd van Joëlle en daar heeft ze best last van gehad.

De dochter van voetbalicoon Ruud Gullit spreekt in gesprek met Linda openhartig over de moeilijke tijd die ze beleefde toen haar ouders uit elkaar gingen. "Ik was veertien toen mijn ouders uit elkaar gingen. Ik voelde me een beetje de postduif in het over brengen van dingen. Niet dat het me ooit is gevraagd... Scheidende ouders zijn nooit leuk en in ons geval speelden ook de media een rol. Het is moeilijk als de paparazzi in je voortuin liggen en je niet eens naar je eigen voordeur kunt. Ik geloof heel erg in ventileren en kon toen gelukkig al goed praten over mijn gevoel met mijn moeder", zegt de jonge Gullit.

'Ik lijk steeds meer op mama'

Na al die jaren is die pijn inmiddels wel naar de achtergrond verdwenen, al is haar band met haar vader nog niet om over naar huis te schrijven. “Ik lijk steeds meer op mama. We hebben dezelfde, beetje foute en zwarte humor. Onze grapjes hebben zelfspot. De band met mijn moeder is heel warm. De connectie met mijn vader kan beter." Zelf wil ze graag een gezin voor zichzelf stichten, maar door de huidige maatschappij denkt ze daar weleens twee keer over na.

'Dat maakt me onrustig'

"Met mama praat ik er ook over dat de wereld niet leuker wordt. Ik koester de droom om ooit een gezin te stichten, maar door alles wat er gebeurt ben ik ook aan het denken gezet: wíl ik wel een kindje op deze wereld zetten?” Als ik mijn leven van een afstandje zou bekijken, dan kan ik nooit zeggen dat ik honderd procent gelukkig ben. Ik weet niet beter dan dat ik veel druk op mezelf leg. In mijn hoofd zitten altijd doelen om te behalen. Dat is niet per se goed en het maakt me onrustig."