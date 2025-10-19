Ruud Gullit geniet volop van het leven. Naast dat hij regelmatig in talkshows of bij andere klussen verschijnt, is er uiteraard ook ruimte voor tijd met de familie. De oud-topvoetballer deelt hier dan ook mooie beelden van op zijn Instagram.

Op de Instagram-story van Gullit is te zien hou hij goed voor zijn jongste kleindochter Loua zorgt. Het voetbalicoon geeft een flesje aan het baby'tje terwijl hij trots toekijkt.

Gullit heeft twee kleinkinderen, waarvan Loua de jongste is. Zij werd geboren in april van dit jaar. De legendarische middenvelder deelde destijds het heugelijke nieuws op zijn sociale media. "Blij om mijn kleindochter Loua te verwelkomen", zo schreef hij.

Grote familie

De familie van Gullit kent inmiddels de nodige leden. De voormalig Gouden Bal-winnaar heeft met drie verschillende vrouwen maar liefst zes kinderen gekregen. Samen met zijn eerste vrouw, Yvonne de Vries, kreeg hij dochter Felicity (de moeder van Loua). Gullit en De Vries waren van 1984 tot 1991 getrouwd en kregen samen ook nog Charmayne, hun tweede dochter. Met beide dochters heeft de Europees kampioen van 1988 nog altijd goed contact.

Gullit heeft echter niet met al zijn kinderen goed contact. Zo is zijn band met Quincy en Cheyenne, kinderen uit zijn huwelijk met de Italiaanse Christina Pensa, bekoeld geraakt. Na de scheiding in 2000 ontstond er een conflict over alimentatie, waarna Pensa beslag legde op een van Gullits panden. Ook eisten beide kinderen een bedrag van een half miljoen euro.

Driemaal is geen scheepsrecht

In het begin van deze eeuw trouwde Gullit voor de derde keer, ditmaal met Estelle Cruijff, het nichtje van Johan Cruijff. Uit dat huwelijk werden twee kinderen geboren: Joëlle en Maxim. In 2012 maakte de oud-voetballer bekend dat ook dit huwelijk voorbij was.

Inmiddels vormt de 66-voudig international al tien jaar lang een koppel met Karin de Rooij.