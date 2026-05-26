De carrières van Estavana Polman en Rafael van der Vaart zitten er op. Maar hun achtjarige dochter Jesslynn moet nog geschiedenis gaan schrijven. Mogelijk doet ze dat als zangeres. Het kind van de voormalig topsporters deed mee aan een talentenshow en maakte behoorlijk indruk.

Met een voetballer als vader en een handbalster als moeder is het in de sterren geschreven dat Jesslynn ook iets in de sport gaat doen. Vorig jaar toonde ze al haar skills met basketballen. Maar de dochter van Polman en Van der Vaart blijkt ook nog eens goed te kunnen zingen.

Jesslynn van der Vaart maakt indruk op talentenjacht

Ze deed onlangs mee aan de BSB's Got Talent. BSB staat voor British School of Bucharest. Samen met een leeftijdsgenootje zong en danste Jesslynn vol overgave mee op het nummer Shake It Off van de wereldberoemde popzangeres Taylor Swift. Van der Vaart deelde beelden ervan op zijn Instagram Story en schreef daar bij: "Mega trots op onze Jesslynn."

Wellicht had ze inspiratie opgedaan bij haar moeder. Polman zong na afloop van haar afscheid als handbalster vrijdag samen met haar tweelingbroer Dario in een karaokebar. "Ik heb mijn stem terug, dus wees blij. Ik moest even aan de thee", lachte Polman, die dinsdagavond aanschoof bij Eva. "Ik heb het zeker gevierd. En het was heerlijk. Ik was de koningin van de karaoke. Ik heb goed mijn best gedaan."

Emotioneel afscheid

Polman speelde afgelopen vrijdag haar laatste handbalwedstrijd ooit. Ze werd daarbij in het zonnetje gezet door Jesslynn. "Die wist niet zo goed hoe ze zich moest gedragen. Ze kwam met een shirt en een medaille met mama ik ben trots op je. Dan kan je alles geven wat je wil, maar dat is uiteindelijk het allermooiste", verzekerde Polman.

Voor het 33-jarige handbalicoon is het nu mooi geweest. Zodra Jesslynn klaar is op school vertrekt het gezin naar Nederland. "Het is een goede beslissing geweest. Ik heb altijd tegen Raf gezegd: 'Als het (stoppen, red.) nog steeds niet goed voelt, dan doen we het gewoon nog een jaar.' En nu voelt het goed. Tijd om lekker huisvrouw te worden."

