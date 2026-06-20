Normaal gesproken zijn het de vrouwen van de spelers die de meeste aandacht op zich weten te vestigen. Bij Duitsland is dit echter niet het geval dit WK. De vriendin van bondscoach Julian Nagelsmann is vrijwel constant aanwezig in het trainingskamp en dat zorgt voor steeds meer weerstand binnen de selectie.

Lena Wurzenberger en Nagelsmann zijn sinds 2022 samen. Ze leerden elkaar kennen toen zij als journaliste voor het Duitse Bild verslag deed van Bayern München, waar hij destijds trainer was. De romance zorgde al vroeg voor ophef: kort voor Nagelsmanns ontslag bij Bayern in maart 2023 lekte er informatie uit de kleedkamer naar het medium.

Bewijs dat Wurzenberger daar iets mee te maken had, is er nooit geweest, maar de timing was ongelukkig. Ze legde haar journalistieke werk neer, werkte nog even als politieverslaggeefster en stapte uiteindelijk over naar een communicatiefunctie bij BMW.

Vriendin van bondscoach zorgt voor scheven gezichten

Op het WK is Wurzenberger volgens Bild vrijwel dagelijks aanwezig in het Amerikaanse trainingskamp van Duitsland in North Carolina. Ze keek al toe vanaf een balkon tijdens de voorbereiding in Frankfurt, bleef na de ruime zege op Curaçao (7-1) nog even kijken hoe de wisselspelers hun cooling-down afmaakten en vergezelde Nagelsmann terug naar het teamhotel. De volgende ochtend fietsten ze samen naar de training.

Volgens het medium is nog nooit eerder een 'Duitse first lady' zo nadrukkelijk aanwezig geweest bij een WK. Dat ontgaat de spelers ook niet. Lokale verslaggevers speculeerden dat het lastig is om volledig open te zijn aan tafel wanneer 'de vrouw van de baas in de kamer is'. De 34-jarige Wurzenberger zou voor 'nogal wat opschudding' zorgen binnen de selectie, simpelweg omdat ze er zo vaak bij is.

Duitse Voetballegende mengt zich

Ook Duitse voetballegende Lothar Matthaus mengde zich in de discussie. De recordinternational, goed voor 150 interlands voor Die Mannschaft, liet op de Duitse televisie weten dat de constante aanwezigheid van Wurzenberger verre van ideaal is. Tegelijkertijd nuanceerde hij zijn eigen kritiek: hij noemde het normaal dat ze het teamhotel bezoekt op vrije dagen, net als de partners van de spelers. Maar diezelfde regel zou wat hem betreft niet voor de coach moeten gelden.

Nagelsmann laat ondertussen weinig merken van de commotie. Na overwinningen klimt hij regelmatig de tribune op om Wurzenberger een kus te geven, ze draagt dan een Duits shirt met vlaggen op haar wangen geschilderd. Zaterdagavond als Duitsland het in Toronto opneemt tegen Ivoorkust wordt ze wederom het middelpunt van de belangstelling. Onze oosterburen zijn met een tweede overwinning verzekerd van de knockout-fase.

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