Het laatste uur als handbalster heeft geslagen voor Estavana Polman. Vrijdagavond neemt ze afscheid als prof, ze speelt dan haar laatste duel met Rapid Bucuresti. Vlak voor de aftrap beleefde ze een hartverwarmend moment met dochter Jesslynn.

Polman handbalt met haar ploeg een wedstrijd om des keizers baard. Rapid Bucuresti en Minaur Baia Mare spelen een rechtstreeks duel om de zevende plek in de Roemeense competitie. In het rood-witte gedeelte van Boekarest staat de wedstrijd vooral te boek als de laatste van Polman.

Vooraf werd dat ook breed uitgemeten. "Vandaag nemen we afscheid van Estavana Polman, die voor de laatste keer voor onze fans zal spelen. Laten we de zaal vullen, het seizoen als een echte familie afsluiten en Estavana bedanken voor elk doelpunt, elke glimlach en elk moment van passie in het kersenrode shirt! Ze verdient al ons applaus!", schreef de ploeg op Instagram.

Aandoenlijk moment tussen Estavana Polman en dochter

De laatste wedstrijd van Polman wordt omschreven als The Last Dance. Vlak voor het eerste fluitsignaal ontving de Nederlandse tophandbalster een enorme bos witte rozen uit handen van haar achtjarige dochter Jesslynn. Die was gehuld in een shirtje van haar moeder met haar iconische rugnummer 79. Uiteraard volgde een innige zoen bij de overhandiging van het boeket.

Daar bleef het niet bij voor de handballegende. Polman kreeg van de club een ingelijst shirt. Daarna volgde nog een fotomoment met haar dochter en iemand van de club. "Bedankt Estavana", stond er bij geschreven. Vervolgens mocht ze nog één keer haar team oppeppen in het praatje vooraf.

Afscheid

Polman kondigde in april haar afscheid aan. "Handbal heeft mij zoveel gegeven", schreef ze op Instagram. "Het heeft mij de wereld laten zien, mijn dromen laten uitkomen en mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Het is een ongelofelijk mooie reis geweest waarin ik heb genoten van de mooie momenten en heb geleerd van de minder mooie momenten. Nu is het tijd om dit hoofdstuk te sluiten."

Polman boekte op clubniveau grote successen bij het Deense Esbjerg. In Roemenië kwam ze niet tot een prijs. Dat lukte wel met de nationale ploeg. Polman was één van de grondleggers van het huidige succes. Ze werd in 2019 wereldkampioen met Oranje en werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Polman gaat hierna samen met partner Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn terug naar Nederland.

