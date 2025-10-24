Beau de Boer, de dochter van oud-topvoetballer Frank, heeft dringend advies nodig van haar duizenden volgers op Instagram. Haar zoontje van 2,5 jaar oud, die ze kreeg met haar vriend Calvin Stengs, heeft namelijk niet veel geduld.

Het gezin verhuisde onlangs van Rotterdam naar Italië, omdat Stengs dit seizoen door Feyenoord wordt verhuurd aan Pisa. Zoontje Saint vindt het daar echter moeilijk om zich te vermaken. Dus vraagt zijn moeder om hulp.

Geen geduld

"Iemand tips voor speelgoed voor een 2,5-jarige? Saint is zo snel uitgekeken op speelgoed en op dit moment kan hij nergens lang mee spelen", legt ze uit. "In Rotterdam had hij dat wel echt, maar daar hadden we ook meer speelgoed. Help me uit de brand! (Hij heeft dus niet veel geduld)", schrijft ze aan haar bijna 50.000 volgers.

Die karaktereigenschap is ook duidelijk zichtbaar in het filmpje dat volgt op de oproep. "Iedereen stuurde de magnetische tegels door, maar die heb ik natuurlijk al", schrijft ze met een lachende smiley. Met die plaatjes kunnen kinderen hun eigen bouwwerken creëren. Maar daar zit het zoontje van de influencer ook niet meer op te wachten. "Saint, hoe gaat het bouwen", vraagt ze hem. Die schudt vervolgens afkeurend zijn hoofd.

De 25-jarige De Boer liet eerder al weten dat Saint in een moeilijke leeftijdsfase zit. Hij zegt op alles nee en heeft last van driftbuien. "Ik word niet goed. Hij luistert ook bizar slecht", aldus zijn moeder.

Blessure Calvin Stengs

Stengs speelde dit seizoen slechts 11 minuten voor Pisa, verdeeld over twee wedstrijden. Daarna raakte hij geblesseerd. Hij werd eind september geopereerd aan zijn lies en moet minstens drie maanden revalideren

