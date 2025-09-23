Beau de Boer, de dochter van oud-voetballer Frank de Boer, ging afgelopen weekend viraal met een video van haar verhuizing met vriend Calvin Stengs en zoontje Saint. Ze kreeg enorm veel kritiek op de beelden. "Heb je zuurstoftekort gehad?"

Stengs werd door Feyenoord verhuurd aan Pisa SC en dus gaat het gezin verhuizen naar Italië. De 25-jarige De Boer geeft een uniek inkijkje in dat proces. Ze reist samen met Saint (2) naar hun nieuwe woning om alles in te richten.

Haat

Het lijkt een onschuldige verhuisvlog, maar het levert veel kritiek op. Er wordt ontzettend negatief gereageerd op de video, die inmiddels wel 123.000 keer is bekeken op Instagram. "Is dit belangrijk?", vraagt iemand bijvoorbeeld cynisch. "Heb je zuurstoftekort gehad, waardoor je zo praat?"

"Ik word niet goed. Waarom zit dit in mijn algoritme?", wordt ook gereageerd. "Het boeit niemand." Al die opmerkingen laten De Boer niet koud. Ze besluit er een aantal te delen in haar Story. "Instagram is gewoon nog tien keer erger dan TikTok", schrijft ze over alle haat. Hetzelfde filmpje werd op TikTok wel 402800 keer bekeken. Ook daar werd wisselvallig gereageerd op de vlog.

Er zijn ook fans die het voor De Boer opnemen. "Blijf lekker filmen en je dingen doen, want het is super leuk om te volgen", schrijft iemand. Die reactie werd geliket door de influencer met 46.000 volgers.

De Boer plaatste dinsdag nog een nieuw filmpje vanuit Pisa waarin ze verschillende outfits liet zien. Ze laat zich dus niet zomaar uit het veld slaan en blijft haar leven delen via sociale media.

Calvin Stengs

Haar vriend Stengs staat nog tot 2027 onder contract bij Feyenoord, maar wordt dit seizoen verhuurd aan Pisa. De middenvelder kwam in 2023 over van Nice naar Feyenoord, waar hij negen goals maakte en 21 assists gaf in 59 duels. Het laatste seizoen kampte hij met veel blessures en inmiddels was hij voorbij gestreefd door Anis Hadj Moussa op rechtsbuiten en aanvoerder Sem Steijn op '10'.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.