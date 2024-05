Dochter van Ronald de Boer in de Playboy? 'Ik ben niet zo’n preutse vader'

Ronald de Boer heeft zes kinderen, vijf dochters en een zoon. Drie van de dochters van de 53-jarige oud-Ajacied zijn inmiddels volwassen. Mochten zij in een bekend mannenblad willen staan, dan heeft hun vader daar geen enkel probleem mee.

De Boer heeft drie dochters uit zijn eerdere huwelijk met Sharon Cohen. Met zijn huidige partner Zuse van Rozelaar heeft hij ook drie kinderen. Demi de Boer is vermoedelijk de bekendste van de drie. Zij heeft een dochter van rapper Ronnie Flex en deed onder meer mee aan televisieprogramma Special Forces Vips.

Tijdens een intervier met Playboy werd Ronald de Boer gevraagd wat hij ervan zou vinden als één van zijn dochters in het tijdschrift zou willen poseren. "Ik vind Playboy een mooi blad waarin mooie, sensuele foto’s staan", aldus de ex-international. "Je kunt niet zeggen dat het pornografisch of ordinair is. Nee, het is meer sensueel en tot het randje. Dat vind ik wel mooi."

"Als mijn dochter er open voor staat en zegt: pap, ik wil dat graag, wie ben ik dan om te zeggen dat ze dat niet moet doen?", stelt de huidige voetbal-analist. "Ik ben niet zo’n preutse vader."

Voetballoopbaan

Ronald de Boer speelde tijdens zijn actieve carrière bij Ajax, FC Twente, FC Barcelona, Glasgow Rangers en twee clubs in Qatar. Ondanks het nodige blessureleed kwam middenvelder/aanvaller tot 67 interlands (13 goals). Met Ajax won hij onder meer de Champions League en met Oranje haalde hij op het WK van 1998 én het EK van 2000 de halve finales.