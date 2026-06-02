Voor Daphne Deckers, de vrouw van tennisicoon Richard Krajicek, is oud worden geen straf. Toch zorgt de buitenwereld er altijd voor dat er een zweem van negativiteit omheen hangt. Meermaals kreeg ze opmerkingen over haar veranderende uiterlijk en daar is ze helemaal klaar mee.

Deckers is nu 57 jaar oud en is daar blij en tevreden mee. Ze doet er alles aan om gezond oud te worden en niet zoals haar in 2018 overleden vader bijvoorbeeld dement te worden. “Zeker als je ouder wordt, moet je veel minder alcohol gaan drinken om gezond te blijven. Dat vertel ik graag tijdens mijn lezingen, maar dat is een heel impopulair verhaal”, zegt ze lachend in gesprek met Ouder & Wijzer, waar ze aan openbaart nog nooit alcohol gedronken te hebben.

Ze zegt zich te herinneren dat ze al op haar veertigste te horen kreeg dat ze 'ouder' was. Bij de voorbereiding op een nieuw seizoen van teleivisieprogramma Holland's Next Topmodel kreeg ze van een mannelijke collega de vraag of ze het niet moeilijk vond 'dat al die modellen 20 zijn en jij twee keer zo oud'. “Dat vond ik zo raar. Daar had ik nog geen seconde over nagedacht. Ik presenteerde een succesvol tv-programma en had net een lingerielijn gelanceerd waarvoor ik zelf had geposeerd. Ik voelde me juist on top of my game.”

'Ook daar snapte ik niets van'

Tien jaar later kreeg ze de opmerkingen naar haar hoofd geslingerd of ze het niet moeilijk vond om vijftig jaar te worden. “Ook daar snapte ik niets van." Na de overgang ging het eigenlijk alleen maar beter met Deckers. "Toen het gewiebel van mijn hormonen eenmaal voorbij was, voelde ik me zoveel productiever, creatiever en vooral vrijer."

'Je kunt het niet goed doen'

In haar carrière als model en presentatrice raakte ze wel gewend aan alle kritieken op haar uiterlijk. "Als je op televisie bent, krijg je ongelooflijk veel kritiek, vooral op je uiterlijk. Je kunt het niet goed doen, helemaal niet als je iets ouder bent. Draag je een korte rok, dan is het commentaar dat je daar toch echt te oud voor bent. Kleed je je wat behoudender, dan ben je een tut geworden...”

Commentaar op vrouwelijke presentatoren

Volgens haar gaat het commentaar op vrouwelijke presentatoren altijd over hoe hun haar zit, wat ze aan hebben en of ze nu wel of niet hun gezicht hebben laten verbouwen. "Aan de ene kant denk ik: wordt het niet eens tijd dat we naar vrouwen gaan lúísteren, in plaats van alleen maar naar ze te kijken? Maar aan de andere kant: onze waarde zit niet in de meningen van anderen. Ik begin binnenkort aan mijn dertigste boek en werk aan een musical over de Dolle Mina’s. Dan zeurt er maar iemand over mijn kapsel. Nou en?"

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover