Dochter van zilveren olympiër pinkt traantje weg en doet stap terug: 'Mijn hele lichaam is vergiftigd'

Anna Gandler kwam de afgelopen dagen met een heftig bericht naar buiten. De Oostenrijkse biatlete zegt dat haar 'hele lichaam vergiftigd is' en zij om die reden niet meer in actie kan komen dit seizoen.

Anna is de dochter van langlaufer Markus Gandler, die in 1998 zilver pakte op de Olympische Spelen bij de klassieke tien kilometer. Een jaar later greep hij op het WK het goud bij de 4x10 kilometer estafette.

Hoewel zijn dochter dus een iets andere sport beoefent, blijkt ze wel zijn langlauftalent te hebben geërfd. Maar naar eigen zeggen heeft Anna Gandler té hard getraind, waardoor haar orgaanstelsels compleet overstuur zijn. Ze lijkt om die reden de rest van het seizoen te moeten overslaan.

Magische oplossing

Zonde, met oog op het komende olympische seizoen. Maar Gandler blijft positief op Instagram: 'Andere atleten die een seizoen moesten overslaan hadden daarna een fantastisch jaar. Misschien is dat wel de magische oplossing.'

Ze geeft ook meer uitleg over wat er nu precies met haar aan de hand is. 'Een van mijn grootste problemen was slapen, omdat mijn lichaam al maanden niet meer echt kan uitrusten. Ik moet nog wat resultaten afwachten, maar het lijkt erop dat mijn organen niet goed meer werken. Mijn lever, bijvoorbeeld.'

Traantje wegpinken

'Mijn hele lichaam is vergiftigd', gaat Gandler verder. 'Omdat het zichzelf niet meer kan herstellen. Het begon met een verkoudheid, wat normaal gesproken tot drie weken kan kosten om van te herstellen. Maar het ging bij mij beter dan het de hele winter was gegaan. Tot ik een intensieve training achter de rug had en alles mis ging...'

Gandler moest haar tranen wegpinken, maar heeft zich nu bij haar besluit neergelegd om dit seizoen vervroegd te beëindigen. 'Ik moet mezelf wat rust geven, voldoende vloeistoffen drinken, weinig suiker eten en gluten aan de kant schuiven.'

De Oostenrijkse deelde haar bericht op Instagram met haar 88.000 volgers en kreeg daar volop steun. Ze bedankte haar volgers voor de vele lieve berichtjes, die ze bijna allemaal las, maar zeker niet allemaal kon beantwoorden.