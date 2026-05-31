De wereldberoemde zangeres Shakira heeft een bijzondere boodschap voor vier topvoetballers. Zij richtte zich op Instagram tot enkele spelers van Bayern München en bedankte ze voor hun steun. De aanleiding voor haar bericht is haar nieuwe WK-lied 'Dai Dai', waarvoor de voetballers een opvallende rol kregen in de bijbehorende videoclip.

De Colombiaanse popzangeres, bekend van haar hits als Hips Don’t Lie en Whenever, Wherever, tagde in haar Instagram-story het account van Bayern München en de profielen van Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala en Alphonso Davies. Daarbij schreef ze: "Bedankt voor jullie steun! We zien elkaar op het WK!"

Videoclip

Shakira gaf in dezelfde Story meteen de aanleiding voor haar boodschap: op de achtergrond was namelijk de videoclip van haar nieuwe nummer Dai Dai te zien. Het gaat om het officiële lied van het WK, dat van 11 juni tot en met 19 juli plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In de bijbehorende videoclip zijn de aanvallers van Bayern München te zien naast andere voetbalsterren, zoals de Fransman Kylian Mbappé (27) en de Braziliaan Vinícius Júnior (25).

Aan het begin van de videoclip geven de spelers met de woorden 'we are ready', in het Nederlands 'wij zijn er klaar voor', het startsein voor het WK. Daarmee nodigen ze Shakira als het ware uit om haar bijpassende nummer ten gehore te brengen. Later in de drie minuten durende clip duiken de voetballers opnieuw op, ditmaal terwijl ze met de bal spelen.

Meerdere WK-hits

Voor de sterren van Bayern München is hun bijdrage aan de videoclip van Shakira’s officiële WK-lied ongetwijfeld bijzonder. De Colombiaanse zangeres maakte eerder al twee nummers voor eindtoernooien: Waka Waka voor het WK van 2010 en La La La voor het WK van 2014, al was dat laatste nummer niet het officiële WK-lied. Beide nummers groeiden uit tot wereldhits. De vraag is of Shakira dat met de hulp van Kane, Díaz en de andere sterren dit keer opnieuw voor elkaar krijgt.

