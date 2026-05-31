Voor Johan Derksen en Wilfred Genee zit hun avontuur in Curaçao erop. Het duo van Vandaag Inside blikt terug op de tijd op het eiland en 'de snor' is blij om terug naar huis te gaan.

'Wat ga je het meeste missen hier in Curaçao?", vraagt Genee zich af in de laatste aflevering van Doordekken van Vandaag Inside. "Niks", is het typerende antwoord van De Snor.

Toch waren er ook positieve punten aan hun verblijf op het eiland. "Ik ben heel enthousiast over mijn appartement. Gisteren was die man er en die vertelde me dat het 1,6 miljoen kost. Echt een perfect huis. Daar heb ik geen klachten over."

Vakantiehuisje

"Ik zou hier niet op vakantie gaan en ook geen tweede huisje hebben", blijft Derksen zijn kritische zelf. "Je moet elf uur vliegen om hier te komen en dat vind ik wel erg ver."

Na hun tijd in Curaçao staat het WK al snel voor de deur, maar eerst heeft Derksen nog een andere afspraak. "Ik moet als ik terug in Nederland ben gelijk naar de kliniek voor controle van mijn ogen. Als ik terugkom vanuit de Verenigde Staten of hier bijvoorbeeld, dan slaap ik altijd erg slecht door die nachtvlucht. Dan moet ik er weer even in komen, maar we hebben tien dagen om te herstellen hè?" Dat beaamt Genee. Derksen kijkt wel uit naar het WK. "Dan zijn we niet van de tv te branden!"

Spullen vergeten

Voor Derksen was het einde van het tripje bijna helemaal misgegaan. 'De snor' was zijn spullen, waaronder zijn portemonnee, ergens vergeten. Gelukkig heeft niemand iets met de portemonnee gedaan. "Dan zie je hoe ontzettend betrouwbaar dit eiland is, die komt gewoon weer terug", aldus Genee, die zich vervolgens afvraagt of de 77-jarige Derksen wel maatregelen heeft getroffen door de pasjes te blokkeren. "Ja, dat heeft mijn vrouw gedaan", luidt het antwoord van Derksen. Zijn vrouw was echter niet al te blij.

