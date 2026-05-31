Jesper de Jong staat zondag in de achtste finale van Roland Garros, nadat hij zich in eerste instantie niet eens gekwalificeerd had voor het hoofdtoernooi in Frankrijk. In de partij tegen de Duitser Alexander Zwerev was het De Jongs vriendin die gevonden werd door de camera's.

Het is een bijzondere dag voor De Jong. Niet alleen staat hij in de achtste finale van Roland Garros, maar hij is ook nog eens jarig. De Nederlander is 26 geworden en werd tijdens de warming-up van zijn partij al toegezongen door het publiek in de Franse hoofdstad.

Op zo'n speciale dag kon zijn vriendin natuurlijk niet ontbreken. Pien Hersman, bekende schaatsster van de ploeg IKO-X20, reisde naar Parijs om haar vriend in actie te zien. Op haar sociale media plaatste ze al een foto van het stadion waarin De Jong speelt. Het Court Philippe-Chatrier

Eerder op de dag plaatste Hersman al een filmpje in haar Story waarin ze haar vriend feliciteert. 'Van harte gefeliciteerd aan mijn vriendje en mijn beste vriend. Ik ben zo gelukkig dat ik jou in mijn leven heb.'

Spotlights

Hersman was snel ontdekt door de cameraploegen in de Franse hoofdstad. De schaatsster werd al vroeg in de partij enkele keren in beeld gebracht. Daar zit ze natuurlijk om haar vriend aan te moedigen tegen de nummer drie van de wereld. De Jong is zelf de nummer 71 op die ranglijst.

Jesper of Frenkie?

In aanloop naar de partij in de achtste finale van Roland Garros kreeg Zverev enkele vragen over zijn komende tegenstander. Misschien was de Duitser zijn concentratie even kwijt of zat hij met zijn hoofd al bij het aanstaande WK voetbal, want in plaats van Jesper benoemde hij zijn komende tegenstander telkens Frenkie de Jong.

