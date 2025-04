Drie oud-topsporters duiken plots op in drag queen-programma Make Up Your Mind

Tim en Tom Coronel zijn zaterdagavond onthult als drag queens in het RTL-programma Make Up Your Mind. De twee Nederlandse race-iconen traden in de show op als drag queens, maar haalden net niet de finale.

Tim en Tom Coronel gaven een fantastisch optreden als Shirley Bassie en Adriana Grande. De twee deden verkleed als vrouw een nummer en hoopten zo de finale van het programma te halen. Dat lukte niet, waardoor de identiteit van het duo onthult werd. Het feit dat de gebroeders Coronel achter de outfits zaten zorgde voor grote verbazing bij de jury met onder andere Carlo Boszhard en NikkieTutorials.

Hans Kraay jr.

Niet alleen de gebroeders Coronel deden mee aan het programma, ook Hans Kraay jr. deed als drag queen mee aan de show. De oud-voetballer en analist deed mee als Mysterie Queen Veronica Peacock, maar ook hij wist de finale niet te halen. Op 26 april is de eindstrijd tussen de queens op RTL te zien.

Kraay werd in Goedemorgen Eredivisie van ESPN gevraagd naar zijn optreden. "Ik ben geen knappe jongen, maar ik ben wel een lekker", grapte de analist. "Peter r. De Vries heb ik een keer beloofd, als jij het doet dan doe ik het ook. Hij heeft het gedaan, Jan Mulder heeft het gedaan. Carlo Boszhard belde me nu voor de vierde keer en ik dacht: 'Nu moet ik het doen'.

Statement

Voor Kraay had zijn deelname aan het programma een diepere betekenis. De analist wilde een statement maken. "Ik wilde dat doen om een statement te maken van wat zijn wij ouderwets in de voetballerij. Zo heb ik het gezegd. In de televisiewereld en in alle andere werelden maakt je geaardheid niet uit, maar in de voetbalwereld doen we daar zo spastisch over. Als een voetballer op een andere voetballer of op mannen zou vallen, dan maken ze je gewoon bijna kapot. Ik wilde zeggen, wat zijn we ouderwets."

Kraay noemt ook Blackpool-speler Jake Daniels. De aanvaller werd onlangs de eerste Britse voetballer die als actieve speler uit de kast kwam. "En wat ben ik trots op die jongen van Blackpool van zeventien/achttien jaar die heeft durven zeggen dat hij op mannen valt. Een jongen van twintig in Australië die dat heeft durven zeggen. Dus laten we niet zo spastisch doen. En iedereen die me uitlacht, het interesseert me echt geen ene reet."