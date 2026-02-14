Sophia Kirkby is klaar op de Olympische Spelen, wat betreft het sporten dan. De Amerikaanse rodelaarster kwam naar Italië om te rodelen, maar ook om de liefde van haar leven te vinden. Ze neemt haar volgers daarin mee en kent een drukke Valentijnsdag.

Kirkby kondigde voorafgaand aan de Olympische Winterspelen in Milaan al aan haar volgers mee te nemen in haar dateleven. Ze noemt zichzelf 'de meest begeerlijke vrijgezel'. In het olympisch dorp ging ze opzoek naar een partner en dus nodigde ze iedereen uit om zich aan te melden. Dat lukte aardig, want de 24-jarige rodelaarster kreeg maar liefst 600 verzoeken(!) na haar oproep op sociale media.

Daten, daten en nog eens daten

Nadat het sporten er voor had opzat, kan het echte werk gaan beginnen. Kirkby kondigde op haar Instagram al aan dat de eerste dates op de planning stonden en nu is het er ook echt van gekomen.

Op haar Instagram deelt de Amerikaanse dat ze vrijdagavond op haar eerste date geweest is. Wie de gelukkige is, laat ze niet zien. Voor het gezicht van de man in kwestie houdt Kirkby een Olympische pin vast.

Een dag later wordt het nog drukker. Op haar Instagram Story vertelt Kirkby dat er op Valentijnsdag twee interviews en twee dates op haar programma staan. Van dat laatste deelt ze alvast een video. Ze gaan samen met haar date naar de spa toe en dat lijkt te bevallen. De Amerikaanse deelt namelijk ook een foto op haar Story dat zij knus naast haar date ligt te relaxen in de spa. Alleen de benen van het tweetal zijn te zien.

Wie de mysterieuze dates van Kirkby zijn, is onbekend. Op de foto uit de spa is te zien dat de man een kwestie een opvallende tattoo op zijn bovenbeen heeft. Kirkby probeerde openlijk via haar sociale media aan te pappen met de Amerikaanse snowboarder Jake Petes. Hij zit ook onder de tatoeages, maar of hij de date is, is onbekend.