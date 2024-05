Eindelijk goed nieuws voor Puck Moonen na relatiebreuk met olympiër: 'Heb dit huis 'weer' gekocht'

Puck Moonen ging een tijd lang met BMX'er Twan van Gendt. Die relatie stopte zo'n twee jaar geleden en daarna begon een gevecht om het gezamenlijke huis. Na een lange soap kwam er eindelijk goed nieuws voor Moonen, die haar verhaal deelde op Instagram. "Tijd om eindelijk van dit huis te genieten, wetende dat het eindelijk volledig van mij is."

De wielerinfluencer, die tegenwoordig meedoet aan gravelkoersen, liet op sociale media weten dat ze de 'nieuwe' eigenaar is van het huis in Kesteren dat ze samen met Van Gendt kocht tijdens de coronapandemie in 2020. "Heb dit huis weer gekocht vandaag", plaatste Moonen donderdag op Instagram.

"Ik ben weer alleen huiseigenaar. Het heeft bijna twee jaar geduurd. Het is nooit leuk als een relatiebreuk zuur wordt en je ruzie met elkaar krijgt over je huis. De laatste paar maanden van het proces waren extreem uitputtend en frustrerend, vooral omdat de overdracht steeds werd verschoven, met weken per keer", verzuchtte Moonen.

Donderdagochtend zette ze na veel pijn en moeite de handtekening onder papier. "Het sluit een hoofdstuk af dat me slaap en geluk heeft gekost en dat ik uiteraard ook privé moest houden. Maar dat is het leven, en ik ben blij dat ik de andere kant heb bereikt. Tijd om eindelijk van dit huis te genieten, wetende dat het eindelijk volledig van mij is."

Relatie Puck Moonen

Na haar date-avontuur met Twan van Gendt stapte Puck Moonen over van tweewielers naar vierwielers. Op Valentijnsdag in 2023 deelde ze met de wereld dat ze gaat met de Zuid-Afrikaan Callan O’Keeffe, die ooit nog in de talentenstal van Red Bull Racing zat. Inmiddels heeft Moonen het dus meer dan een jaar met O'Keeffe.

"Een nieuw jaar betekent ook dat het precies een jaar geleden is dat de willekeurige vreemdeling die ik ontmoette op een datingapp naar Barcelona vloog om nieuwjaar met mij te vieren. Hij was geen catfish en hier zijn we nu", schreef Moonen bij een fotoreeks van haar en haar vriend op Instagram. Ze leerde de Zuid-Afrikaan kennen via datingapp Raya.

De 28-jarige Moonen fietste tijdens haar actieve carrière voor Lotto Soudal Ladies en Bingoal Casino-Chevalmeire. In 2017 werd ze door FHM uitgeroepen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland. Moonen is tegenwoordig gravelrenster en houdt zo nu en dan haar 850.000 volgers op Instagram op de hoogte met mooie foto's.