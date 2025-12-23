Een enorm drama heeft zich voltrokken in een hotel in Italië. Daar is de Noorse topsporter Sivert Guttorm Bakken dood in zijn bed aangetroffen. Hij was pas 27 jaar oud en net teruggekeerd van hartproblemen, die hem een tijdje noopten te stoppen. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

In een officieel bericht maakt de Noorse biatlonfederatie het overlijden bekend. 'Rust in vrede Sivert', schrijft een officiële fotograaf bij een ode aan de jonge biatleet. "Sivert, je zal gemist worden. Bedankt voor alles", schrijft één van zijn sponsoren. De Telegraaf schrijft dat Bakken na 2022 tijdelijk moest stoppen vanwege hartproblemen. Pas begin december van dit jaar keerde hij terug in zijn zo geliefde sport.

'Het is zo tragisch als maar kan'

"Hij is de meest geduldige persoon ter wereld geweest. Hij heeft gerust, gerust en nog eens gerust, zijn lichaam heeft zich hersteld. Hij is weer begonnen met trainen, heeft het stap voor stap aangepakt en is teruggekeerd naar de wereldtop. En dan komt dit nieuws… Het is zo tragisch als het maar kan", zegt voormlig biatleet en analist Ole Einar Bjørndalen tegen TV2.

Op trainingskamp

Bakken was op trainingskamp in het Italiaanse Lavaze in de provincie Trentino. Afgelopen weekend kwam hij nog in actie op de biatlon. Dat is een sport waarbij deelnemers langlaufen afwisselen met schieten op een doel. De skiërs leggen een parkoers af met een geweer op hun rug, die ze tussen de afstanden moeten gebruiken om stilstaande doelen te raken. Dat kan liggend en staand.

'We zijn sprakeloos'

"We zijn sprakeloos over het nieuws van Siverts plotselinge overlijden. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en ploeggenoten tijdens deze moeilijke tijd", schrijft het internationale Biathlonworld. De 32-jarige biatleet Johannes Thingnes Bø laat in een reactie aan het Noorse VG weten verslagen te zijn. "Ik vind het moeilijk om het onder woorden te brengen. Het maakt me ontzettend verdrietig en ik vind het heel oneerlijk dat zo'n aardige en fantastische jongen als Sivert er niet meer is."