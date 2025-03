Enorme blunder: minuut stilte op voetbalveld voor oud-speler die nog blijkt te leven

Een zeer bijzonder moment op de Bulgaarse velden: in een professionele wedstrijd tussen Arda en Levski Sofia is er ten onrechte een minuut stilte gehouden. De thuisclub wilde een overleden oud-speler eren, maar de beste man bleek nog te leven.

Het gaat om Petko Ganchev, een voormalig speler van Arda Kardzhali. De nummer vijf van de Bulgaarse competitie moest flink door het stof nadat bleek dat er niks met Ganchev aan de hand is. "De directie van PFC Arda wil haar excuses aanbieden aan voormalig Arda-voetballer Petko Ganchev en zijn nabestaanden, nadat de club onjuiste informatie over zijn overlijden heeft ontvangen. Wij wensen Petko Ganchev nog vele gezonde jaren toe en dat hij mag genieten van Arda's successen."

Een echt succes werd de wedstrijd in ieder geval niet, want het werd 1-1 tegen Levski Sofia. Bij de bezoekers had Kellian van der Kaap een basisplek. De 26-jarige verdediger uit Nederland kent een bijzondere carrière. Van der Kaap speelde in de jeugd van FC Groningen, maar werd te licht bevonden en maakte de overstap naar Be Quick.

Opvallende carrière

Harkemase Boys plukte hem daar uit de jeugd weg en liet hem debuteren in het eerste. Dat zag FC Groningen ook en pikte Van der Kaap tóch weer op, om hem bij het Jong-team te stallen. Ook dat werd een succes en na één seizoen maakte hij al de overstap naar Cambuur, waar hij zijn eerste stappen in het betaald voetbal zette.

Maar in Leeuwarden maakte hij weinig minuten. Van der Kaap besloot het avontuur aan te gaan en tekende in Israël bij Maccabi Netanya. Op dat moment had hij een waarde van 75.000 euro op Transfermarkt.nl. Zijn som ging stap voor stap omhoog. Na een jaar - en een waarde van 300.000 euro - ging hij naar het Deense Viborg, dat hem nu een half seizoen al sleet aan Levski Sofia. Daar is zijn waarde inmiddels gestegen naar liefst 1,6 miljoen.