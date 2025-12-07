Max Verstappen greep zondag net naast zijn vijfde titel op rij, maar na zijn enorme achterstand halverwege het seizoen was het überhaupt een wonder dat hij nog in de race was tijdens de slotrace in Abu Dhabi. Topschaatser Erben Wennemars plaatste eerder echter al zijn vraagtekens bij hoe eerlijk alles gaat in de Formule 1 en daar begon hij zondag nog maar eens over.

Verstappen stond na de GP van Nederland in Zandvoort nog 104 punten achter op toenmalig WK-leider Oscar Piastri, maar de McLaren-coureur kwam daarna in een flinke vormdip terecht. Uiteindelijk was het zijn teamgenoot Lando Norris die zondag de titel pakte. Hij deed dat met slechts twee punten voorsprong op Verstappen, terwijl Piastri derde werd met dertien punten achterstand.

Dat het überhaupt tot de laatste race spannend bleef, kwam mede door de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas. Al in aanloop naar die wedstrijd voorspelde Wennemars in de podcast Bureau Sport dat er iets geks met Norris zou gebeuren waardoor de titelstrijd weer spannend zou worden. Volgens hem zou er namelijk weleens iets bedacht worden om de spanning te vergroten. Toen Norris door de diskwalificatie geen punten scoorde, haalde hij zijn gelijk.

'Denk jij dat het echt is?'

Na de ontknoping van zondag schoof Wennemars aan bij talkshow RTL Tonight. Daar herhaalde hij zijn eerdere twijfels toen presentator Beau van Erven Dorens over de slotrace in Abu Dhabi begon. "Denk jij dat het echt is?", vroeg hij zich meteen af met een glimlach.

Wennemars denkt dat de Formule 1 flink heeft geprofiteerd van de eerdere diskwalificatie van Norris. "Dat kwam heel goed uit, toen had Norris nul punten. Verstappen kwam al dichterbij en na de één na laatste race hij net een paar punten dat hij achter stond, maar hij kon nog wel kampioen worden. Dus alles moest op die laatste dag aankomen."

"Je moet eens kijken wat het gedaan heeft voor de sport de afgelopen weken", vervolgt de voormalig topschaatser. "Hoeveel abonnementen er verkocht zijn, hoeveel geld er verdiend is. Het is een Amerikaanse investeringmaatschappij die erachter zit. They like the show. Of ben ik nu een complotdenker?"

Als Van Erven Dorens vervolgens aangeeft het zich niet te kunnen voorstellen, omdat de sport zo groot is, valt Verenigde Staten-kenner Michiel Vos Wennemars met een lach bij. "Of ben je dan te naïef, Beau?", vraagt hij nog aan de presentator.