Lando Norris schreef op zondag geschiedenis in de Formule 1 door zijn eerste wereldtitel in de wacht te slepen. In zijn emotionele hulde sprak de Brit de woorden 'ik hou van mijn moeder' uit. Zijn Belgische moeder kon de emoties ook maar nauwelijks bedwingen na afloop.

"Wow. Dank jullie. Mijn god, dank jullie allemaal", was de eerste reactie via de boordradio van Norris. "We hebben geschiedenis geschreven. Echt enorm bedankt. Ik hou van jullie, jullie verdienen dit. Ik hou van mijn moeder en ook jij bedankt voor alles. Ik ben aan het huilen nu."

Familie

Wauman was aanwezig in Abu Dhabi om de race te aanschouwen. Al was ze wel de enige van de Belgische kant van de familie. " Het is spijtig dat mijn familie hier niet is om dit te beleven, mijn broers, mijn neven en nichten. Mag ik je vragen om hen te vermelden? Want ze zijn belangrijk voor mij", zo vertelde de emotionele moeder aan HLN.

De emoties gierden door haar lichaam. Dat was de laatste weken niet per se het geval, maar vandaag was toch lastig. " De laatste ronden leken wel eeuwig te duren. Maar hier zijn we. Enorm gelukkig. Het is een droom die uitkomt voor Lando. Hij heeft het geluk dat hij altijd door zijn familie gesteund is, en dat zal altijd zo blijven."

Benadering

Ondanks alle druk die er op Norris stond, bleef zijn moeder hem op dezelfde manier benaderen, zo zegt ze zelf. " Het geloof, de steun, het emotionele. Voor een moeder is dat altijd wat moeilijk. Maar neen, ik heb Lando de laatste zes maanden, de tweede helft van het seizoen, zélf zien veranderen. Zien opgroeien. Een beetje veranderen van mentaliteit. Allemaal in positieve zin."

De Britse coureur spreek altijd goudeerlijk zijn twijfels uit, iets wat hem onderscheidt van anderen. Misschien is dat nu, na het winnen van zijn eerste wereldtitel, verleden tijd. Is hij nu verlost van de twijfels? "Dit is enorm belangrijk. Ik hoop het", zo sloot Wauman af.