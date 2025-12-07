Max Verstappen greep zondag naast zijn vijfde wereldtitel op rij, maar bij de Nederlander overheerste voornamelijk trots door de winst bij de GP van Abu Dhabi. De Red Bull-coureur zorgde na afloop ook nog voor een aantal vertederende beelden met vriendin Kelly Piquet en haar dochter Penelope.

Verstappen wist voorafgaand aan het weekend in de Verenigde Arabische Emiraten wat hem te doen stond. Hij moest winnen en hopen dat rivaal Lando Norris buiten het podium zou eindigen. Helaas voor Verstappen kwam dat droomscenario niet uit. Hij won weliswaar de race, maar Norris had aan de derde plek precies genoeg om hem af te troeven in de strijd om de wereldtitel.

Daarmee komt er een einde aan de dominantie van Verstappen in de Formule 1. Hij werd in 2021 zelf voor het eerst kampioen en pakte ook in 2022, 2023 en 2024. Toch leek Verstappen er na de race niet wakker van te liggen dat hij niet langer de regerend kampioen is. Hij vertelde trots te zijn dat hij überhaupt tot de laatste ronde van de slotrace mee had gedaan. Dat was namelijk niet vanzelfsprekend na de eerste seizoenshelft.

Dat was niet gespeeld, want ook uit de plaatjes na afloop blijkt dat Verstappen vooral heel erg blij was met zijn overwinning in Abu Dhabi. Hij vierde zijn zege met zijn team, maar ook met zijn vriendin Kelly Piquet. De Braziliaanse was samen met dochter Penelope aanwezig. Zij is de bonusdochter van Verstappen, want de vader van het 6-jarige meisje is voormalig F1-coureur Daniil Kvyat.

Verstappen zorgde samen met Piquet, die ook nog eens haar verjaardag vierde, en zijn bonusdochter voor een aantal vertederende beelden. Het is al langer bekend dat de viervoudig wereldkampioen een goede band heeft met Penelope en dat wordt met de foto's van na de race maar weer eens bevestigd.

Dochter Lily

Verstappen en Piquet hebben samen ook een dochter, maar zij was niet aanwezig in Abu Dhabi. Dat terwijl de plaats in de Emiraten een bijzondere locatie is, want voor de race van vorig jaar kondigden de F1-coureur en zijn Braziliaanse geliefde aan dat ze in verwachting waren van hun eerste kindje. Dochter Lily werd uiteindelijk in het voorjaar geboren.

Tranen bij familie Norris

Waar bij Verstappen vooral de trots overheerste, vloeiden de tranen bij de familie van Norris rijkelijk nadat de Brit zijn grote droom waarmaakte. Niet alleen bij de kersverse wereldkampioen waren er veel emoties, maar ook bij zijn Belgische moeder en zijn Portugese geliefde.