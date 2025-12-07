Max Verstappen hoopte zondag in Abu Dhabi op een herhaling van het scenario van 2021, maar dat gebeurde niet. Waar hij toen in de slotronde Lewis Hamilton aftroefde, wist Lando Norris hem deze keer te onttronen. Verstappen werd vier jaar geleden enorm geholpen door toenmalig teamgenoot Sergio Pérez en de hoop was dat Yuki Tsunoda die rol deze keer kon vervullen. Niets bleek echter minder waar en dat leverde een bijzondere reactie uit Mexico op.

Verstappen deed wat hij moest doen in Abu Dhabi door de race te winnen, maar helaas voor hem was dat net niet genoeg om zijn vijfde titel op rij te pakken. Norris eindigde namelijk als derde en pakte daarmee zijn allereerste kampioenschap. Dat ondanks het feit dat het vooraf bedachte plan van Red Bull precies uitkwam. Tsunoda startte op harde banden zodat Norris bij een pitstop achter hem terecht zou komen. De Japanner moest er alles aan doen om hem vervolgens dusdanig veel tijd te laten verliezen.

Door die tactiek gingen bij veel Formule 1-liefhebbers ook direct weer de gedachten terug naar 2021. Hamilton, de toenmalige rivaal van Verstappen, belandde toen ook na een pitstop achter Pérez, die op dat moment de teamgenoot van de Nederlander was. De Mexicaan maakte zijn Red Bull vervolgens dusdanig breed dat Hamilton een enorm deel van zijn voorsprong verloor.

Dat bleek een cruciaal moment, want daardoor kon Hamilton bij de late safety car geen pitstop maken. In dat geval was hij namelijk achter Verstappen gekomen als die niet naar binnen zou gaan. De uitkomst is inmiddels bekend: Verstappen dook naar binnen voor verse banden en won zijn eerste titel.

Tsunoda kan Verstappen niet helpen

De hoop bij Red Bull was dat Tsunoda zondag een soortgelijke bijdrage als Pérez kon leveren, maar bij de eerste de beste kans haalde Norris hem al in. De Brit verloor dus nauwelijks tijd. Wel moest hij even vrezen om bestraft te worden voor het inhalen van Tsunoda buiten de baan, maar de FIA legde de schuld bij de Japanner. Hij zou Norris buiten de baan hebben gedwongen en kreeg een tijdstraf van vijf seconden.

Dat Tsunoda Verstappen niet kon helpen, leverde een bijzondere reactie uit Mexico op. Pérez deelde op zijn sociale media een bericht van iemand anders waarin na het moment tussen de Japanner en Norris werd gezegd dat Pérez 'misschien toch wel te hard is aangepakt'. De Mexicaan lag de afgelopen jaren veelvuldig onder vuur doordat hij ver achter bleef bij Verstappen, maar zijn opvolgers Liam Lawson en Tsunoda deden het zo mogelijk nog slechter in 2025.

Zelf leek Pérez het wel eens met de opmerking van de persoon op sociale media, want hij reageerde met het woord 'misschien' en een lachende emoji. Daarmee lijkt hij te bedoelen dat het volgens hem wel zeker is dat hij oneerlijk behandeld is.

Terugkeer in Formule 1

Pérez moest het afgelopen seizoen vanaf de bank toekijken nadat hij eind vorig jaar door Red Bull de laan werd uitgestuurd. De Mexicaan keert vanaf 2026 echter weer terug op de grid namens het nieuwe team Cadillac. Daar wordt hij de teamgenoot van een andere veteraan: Valtteri Bottas. Dat is een bijzondere combi, want de Fin was uitgerekend de teamgenoot van Hamilton tijdens de befaamde ontknoping in 2021.